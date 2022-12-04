2023 sanal gerçeklik yılı olacak

Deloitte, 2023 Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon (TMT) Öngörüleri raporu açıklandı. Sanal gerçeklik (VR) rapora göre rekor kırdı. Özellikle 2022 yılında eğitim, endüstri, sağlık, oyun, savunma sanayi, kültür ve turizm, seyahat ve eğlencede yoğun şekilde kullanılan VR, şirketlerin yatırım yaptığı bir alan haline geldi.

7 MİLYAR $’LIK PAZAR

Küresel VR pazarı bir önceki yıla göre yüzde 50 büyüyerek 7 milyar dolara ulaşacağı belirtildi. VR’ın her yıl artan popülaritesi ile bu büyümenin yüzde 90’ının sanal gerçeklik başlığı (VR headset) satışlarından geleceği ööngörülüyor. 2023’te ortalama fiyatının 450 dolar olacağı öngörülen sanal gerçeklik başlıklarından 14 milyon adet satılacağı iddia ediliyor. Raporda; alışverişin sosyal medyaya yöneleceği ve bu alandaki pazar büyüklüğünün yıllık 1 trilyon doları aşacağı ifade edildi.