3000 yılında insan böyle olacak. Cep telefonu kullana kullana

Uluslararası bir telekomünikasyon şirketi olan Toll Free Forwarding raporunda, Teknoloji iş yaratma, üretkenlik ve yeni beceriler öğrenmek için harika olsa da, teknolojinin gelecekte vücudumuz ne gibi değişikler yapacağını ortaya koydu.

Bilim kurgu gibi görünebilir, ancak bu rapor, bu cihazların aşırı kullanımı nedeniyle bir insan geleceğinin nasıl olacağına dair daha sonra 3 boyutlu görüntülere dönüştürmek için konuyla ilgili çalışmalara, bilimsel araştırmalara ve uzman görüşlerine dayanmakta.

3000 YILINDA TEKNOLOJİNİN İNSAN VÜCUDU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ NASIL OLACAK?

Raporda , 3D olarak yaratılan Mindy isimli model kambur, küçülmüş boyun, pençe el, dik açılı dirsek, ikinci bir iç göz kapağı, daha kalın bir kafatası ve daha küçük bir beyine sahip olarak gösteriliyor.

Raporda ayrıca, akıllı telefonlar ve bilgisayar monitörleri gibi modern teknolojik nesnelerin kullanıcılarının tasarımı ve tipik alışkanlıkları, oturma ve ayakta durma şeklimiz üzerinde önemli bir etkiye sahip. Telefonunuza bakarak saatler geçirmek boynunuzu zorlar ve omurganızın dengesini bozar. Sonuç olarak, Günümüzde insanların kısa mesajları, e-postaları ve sosyal ağları sürekli kontrol etmemizi sağlayan akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, akıllı saatler ve diğer elektronik cihazlar teknolojiye bağımlı hale geldiği iyi bilinmektedir. Bu icatlar ders çalışmak, çalışmak ve sosyalleşmek için kullanılsa da, aşırı kullanımlarının çok da uzak olmayan bir gelecekte insan anatomisini kökten değiştirebilecek denildi.

İŞTE 3000 YILINDA İNSANLARIN OLMASI BEKLENEN GÖRÜNÜMÜ