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  • Varank'ın kuzeni Tuzla'da da deniz manzaralı araziyi kapmış. Bakan Yardımcısı ablam sağ olsun

Varank'ın kuzeni Tuzla'da da deniz manzaralı araziyi kapmış. Bakan Yardımcısı ablam sağ olsun

Açıklamalarıyla sık sık tartışmalara neden olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı AKP’li Mustafa Varank’ın akrabasının İstanbul’un en değerli arazilerinden birini de aldığı ortaya çıktı. Varank bu araziden 4 milyar TL gelir elde edecek.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 12:58
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Emlak Konut’tan Bodrum’daki arazisini almasıyla gündem olan Bakan Varank’ın kuzeni Sedat Varank’ın Tuzla’daki deniz manzaralı araziyi aldı. Bakan Yardımcısı ablam sağ olsun. Tam 4 milyar TL gelir elde edecek

Varank'ın kuzeni Tuzla'da da deniz manzaralı araziyi kapmış. Bakan Yardımcısı ablam sağ olsun
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Emlak Konut’tan Bodrum’daki arasini almasıyla gündem olan Bakan Varank’ın kuzeni Sedat Varank’ın Tuzla’daki deniz manzaralı araziyi de aldığı ortaya çıktı.

Birgün Gazetesi’nden İsmail Arı’nın haberine göre, Kamu kuruluşu olan Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., 22 Nisan’da İstanbul’daki Viaport Marina Tuzla’nın hemen yanında yer alan 50 bin metrekarelik deniz manzaralı arazinin “gelir paylaşımı” yöntemiyle satışı için ihale düzenledi. “Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinde” en avantajlı teklifi Cevahir Taahhüt İnşaat ile HB Grup İnşaat iş ortaklığının verdiği belirtildi. Bu ihaleyle Cevahir Taahhüt İnşaat ile HB Grup İnşaat iş ortaklığının söz konusu araziden en az 4 milyar 13 milyon TL ve Emlak Konut’un ise 2 milyar 161 milyon TL gelir sağlayacağı ifade edildi.

ESKİ ASKERİ ARAZİ

Emlak Konut’un raporlarında söz konusu alanın eski askeri arazi olduğu vurgulanıyor. Araziye dair raporlarda “Alanda Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait mevcut durumda kullanılmayan ve atıl durumda olan binalar bulunmaktadır” ifadeleri yer alıyor.

BAKAN MUSTAFA VARANK İLE AKRABA

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde de ihaleyi alan iş ortaklığındaki HB Grup İnşaat şirketinin iki ortağı olduğu ve bu ortakların da Sedat Varank ile Gülhan Düzgün Varank olduğu belirtiliyor. Şirketin sahiplerinden Sedat Varank ise aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile akraba. Varankların amca çocuğu olduğu ifade ediliyor. Emlak Konut’un raporlarında söz konusu alanın eski askeri araziolduğu vurgulanıyor. Araziye dair raporlarda “Alanda Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait mevcut durumda kullanılmayan ve atıl durumda olan binalar bulunmaktadır” ifadeleri yer alıyor.

6 MİLYAR 91 MİLYON TL GELİR

Emlak Konut, 3 Kasım’da da Muğla Bodrum’daki yaklaşık 180 bin metrekare büyüklüğündeki deniz manzaralı arsanın ihalesini de yine Cevahir Taahhüt İnşaat ile HB Grup İnşaat iş ortaklığının aldığını açıklamıştı. Bu ihaleyle Cevahir Taahhüt İnşaat ile HB Grup İnşaat iş ortaklığının söz konusu araziden en az 6 milyar 91 milyon TL ve Emlak Konut’un ise 4 milyar 61 milyon TL gelir sağlayacağı ifade edildi.

EN KIYMETLİ ARAZİLER İHALELER VARANK’A

Kısa bir süre önce Emlak Konut’un başkentteki eski Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) otobüs garajı arazisi üzerine inşa edilen Merkez Ankara projesi için düzenlendiği ihaleyi de yine Varank’ın kuzeni Sedat Varank aldı. Emlak Konut, 31 Ağustos tarihinde Merkez Ankara projesi için “Merkez Ankara Projesi O Blok Tamamlama İnşaatı İşi” adı altında bir ihale düzenlendiğini ve HB Grup İnşaat ile 26 Ağustos tarihinde KDV hariç 208 milyon TL’lik bir sözleşme imzalandığını açıkladı.

NİKAH ŞAHİDİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN OLMUŞTU

HB Grup şirketinin internet sitesinde, İstanbul Finans Merkezi ile Başakşehir Millet Kıraathanesi projesi gibi projelerin inşaatını üstlendiği bunun dışında da birçok konut projesini yaptığı belirtiliyor. İhaleyi alan iş ortaklığındaki bir diğer şirket olan Cevahir Taahhüt İnşaat’ın da iktidarla sıkı ilişkileri bulunuyor. Şirketin ortaklarından İslam Cevahir’in nikah şahidi 2010 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan olmuştu.

ABLASI FATMA VARANK BAKAN YARDIMCISI

Öte yandan HB firmasının ortağı Sedat Varank’ın ablası Fatma Varank ise Emlak Konut’un bağlı olduğu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda bakan yardımcısı olarak görev yapıyor.

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Sokaktaki vatandaş olarak suçumuz ne?
28.11.2022 13:48
Biz niye Varank'ın akrabası olarak doğmadık? Nebati amcamın dediği gibi : 'İyi ki Erdoğan'ın torunlarıyız' derdik.  
 
VATANDAŞ
28.11.2022 13:19
bu dünya bunlar için güzel de gerçek dünyada ne olacak ona bakalım.  
 
Yalçın Türk
28.11.2022 13:18
yasalara uygun soygun..  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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