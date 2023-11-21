2023'e veda ederken vizyona giren en iyi 20 film

Sigurno mjesto/Güvenli Bir Yer:

Bir yönetmen, hayatının en trajik iki gününü bir filme konu etmeye ve bu filmde kendini canlandırmaya karar veriyor. Hırvatistan'dan çıkan Güvenli Bir Yer, sinemada rastlanmamış bir "gerçek hikaye" denemesi ve insanı duvardan duvara vuracak kadar sarsıcı.