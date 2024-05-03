Eurovision 2024 nerede ve ne zaman yapılacak? Türkiye katılacak mı?

Eurovision 2024 nerede ve ne zaman yapılacak? Türkiye katılacak mı?
Kaynak: Haber Merkezi
Eurovision Şarkı Yarışması'nın ne zaman ve nerede yapılıyor? Türkiye bu yıl yarışmaya katılacak mı? İşte Eurovision ile ilgili merak edilenler...
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Eurovision 2024 nerede ve ne zaman yapılacak? Türkiye katılacak mı? 1

Eurovision Şarkı Yarışması, Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından her yıl düzenlenen ve televizyonda yayınlanan bir yarışmadır.

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Eurovision 2024 nerede ve ne zaman yapılacak? Türkiye katılacak mı? 2

2024 yarışmasının teması "müzikle birlik olmak" olarak belirlenmiştir. Yarışmada, ülkelerini temsil etmek üzere seçilen 37 sanatçı yer alacak.

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Eurovision 2024 nerede ve ne zaman yapılacak? Türkiye katılacak mı? 3

Şarkılar orijinal olmalı ve üç dakikadan uzun olmamalıdır. Ana vokaller ise şarkıyı canlı söylemeli ve en fazla altı şarkıcı ve dansçıya izin verilmektedir.

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Eurovision 2024 nerede ve ne zaman yapılacak? Türkiye katılacak mı? 4

Eurovision ülkelerinin çoğu Avrupalı, ancak Avustralya, 2015 yılında Eurovision'un 60. yıl dönümü kutlamalarına davet edildikten sonra her yıl katılmaya başladı. Ancak Avustralya kazanırsa yarışmaya ev sahipliği yapamaz.

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Eurovision 2024 nerede ve ne zaman yapılacak? Türkiye katılacak mı? 5

Loreen'in 2023'te Tattoo şarkısıyla kazanmasının ardından 2024 Eurovision yarışması İsveç'te yapılacak.

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Eurovision 2024 nerede ve ne zaman yapılacak? Türkiye katılacak mı? 6

Loreen, 2012'de Euphoria ile kazandığı zaferin ardından yarışmayı iki kez kazanan ilk kadın oldu.

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Eurovision 2024 nerede ve ne zaman yapılacak? Türkiye katılacak mı? 7

Bu yarışma İsveç'te yedinci, Malmö'de ise üçüncü kez düzenleniyor.

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Eurovision 2024 nerede ve ne zaman yapılacak? Türkiye katılacak mı? 8

Yarışmanın sunuculuğunu aktör Malin Åkerman ile 2013 ve 2016 yıllarında da yöneten sunucu ve komedyen Petra Mede üstlenecek.

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Eurovision 2024 nerede ve ne zaman yapılacak? Türkiye katılacak mı? 9

Sahneye çıkacak ilk ülke İsveç olacak.

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Eurovision 2024 nerede ve ne zaman yapılacak? Türkiye katılacak mı? 10

Yarı finaller 7 Mayıs Salı ve 9 Mayıs Perşembe günü büyük final ise 11 Mayıs Cumartesi günü Malmö Arena'da yapılacak.

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Eurovision 2024 nerede ve ne zaman yapılacak? Türkiye katılacak mı? 11

7 Mayıs Salı günü yapılacak ilk yarı finalde Hırvatistan, İrlanda, Ukrayna ve Avustralya'nın da aralarında bulunduğu on beş ülke yarışacak.

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Eurovision 2024 nerede ve ne zaman yapılacak? Türkiye katılacak mı? 12

9 Mayıs Perşembe günü yapılacak ikinci yarı finalde aralarında Avusturya, Danimarka, Yunanistan ve İsrail'in de bulunduğu on altı ülke yer alacak.

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Eurovision 2024 nerede ve ne zaman yapılacak? Türkiye katılacak mı? 13

En son 2012 yılında Can Bonomo ile Eurovision'a katılan Türkiye, o tarihten beri Eurovision’a katılmıyordu. Türkiye, bu yıl da yarışmada yer almama kararı aldı.

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Eurovision 2024 nerede ve ne zaman yapılacak? Türkiye katılacak mı? 14

Sertab Erener, 2003 yılında Türkiye'yi temsil etmiş ve "Everyway That I Can" şarkısı ile Türkiye'ye ilk birinciliği getirmişti.

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