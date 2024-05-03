Eurovision 2024 nerede ve ne zaman yapılacak? Türkiye katılacak mı?

Eurovision Şarkı Yarışması, Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından her yıl düzenlenen ve televizyonda yayınlanan bir yarışmadır.
2024 yarışmasının teması "müzikle birlik olmak" olarak belirlenmiştir. Yarışmada, ülkelerini temsil etmek üzere seçilen 37 sanatçı yer alacak.
Şarkılar orijinal olmalı ve üç dakikadan uzun olmamalıdır. Ana vokaller ise şarkıyı canlı söylemeli ve en fazla altı şarkıcı ve dansçıya izin verilmektedir.
Eurovision ülkelerinin çoğu Avrupalı, ancak Avustralya, 2015 yılında Eurovision'un 60. yıl dönümü kutlamalarına davet edildikten sonra her yıl katılmaya başladı. Ancak Avustralya kazanırsa yarışmaya ev sahipliği yapamaz.
Loreen'in 2023'te Tattoo şarkısıyla kazanmasının ardından 2024 Eurovision yarışması İsveç'te yapılacak.
Loreen, 2012'de Euphoria ile kazandığı zaferin ardından yarışmayı iki kez kazanan ilk kadın oldu.
Bu yarışma İsveç'te yedinci, Malmö'de ise üçüncü kez düzenleniyor.
Yarışmanın sunuculuğunu aktör Malin Åkerman ile 2013 ve 2016 yıllarında da yöneten sunucu ve komedyen Petra Mede üstlenecek.
Sahneye çıkacak ilk ülke İsveç olacak.
Yarı finaller 7 Mayıs Salı ve 9 Mayıs Perşembe günü büyük final ise 11 Mayıs Cumartesi günü Malmö Arena'da yapılacak.
7 Mayıs Salı günü yapılacak ilk yarı finalde Hırvatistan, İrlanda, Ukrayna ve Avustralya'nın da aralarında bulunduğu on beş ülke yarışacak.
9 Mayıs Perşembe günü yapılacak ikinci yarı finalde aralarında Avusturya, Danimarka, Yunanistan ve İsrail'in de bulunduğu on altı ülke yer alacak.
En son 2012 yılında Can Bonomo ile Eurovision'a katılan Türkiye, o tarihten beri Eurovision’a katılmıyordu. Türkiye, bu yıl da yarışmada yer almama kararı aldı.
Sertab Erener, 2003 yılında Türkiye'yi temsil etmiş ve "Everyway That I Can" şarkısı ile Türkiye'ye ilk birinciliği getirmişti.