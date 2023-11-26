BBC seçti: 2023 yılının en iyi 20 filmi

BBC, 2023 yılının öne çıkan filmlerini seçti. Listede Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye kazanan "Bir Düşüsün Anatomisi"nden gişe rekorları kıran "Barbie"ye birçok yapım yer alıyor.
Gazete Duvar'ın haberine göre, BBC'nin seçtiği en iyi 20 film:
1. Saint Omer
Genç yazar Rama, 15 aylık kızını Kuzey Fransa'da bir kumsalda yükselen dalgalara terk ederek öldürmekle suçlanan genç bir kadın olan Laurence Coly'nin davasına katılır. Ancak duruşma devam ederken, sanıkların sözleri ve tanık ifadeleri Coly'ye yöneltilen suçları ve önyargıları sorgulamaya neden olur.
2. Close (Kapalı)
13 yaşındaki Leo ve Remi her zaman yakın arkadaş olmuşlardır. Ta ki akıl almaz bir olay onları ayırana kadar. Leo olanları anlamaya çalışırken, Remi’nin annesi Sophie ile yakınlaşır.
3. John Wick 4 (2023)
John Wick, Yüksek Masa'ya karşı intikamını almak için yeraltında saklanan Bowery King ile birlikte çalışıyor. Ancak özgürlüğünü kazanmadan önce, dünyanın dört bir yanında güçlü ittifaklara sahip yeni bir düşmanla ve eski dostları düşmana çeviren güçlerle yüzleşmek zorunda kalıyor.
4. Holy Spider (Kutsal Örümcek)
İran'ın kutsal şehri Meşhed'i, ahlaksız ve yozlaşmış sokak fahişelerinden "temizlemek" için kendi dini arayışına girişen aile babası Saeed'in hikayesini konu ediyor.
5. The Worst Ones (İşe Yaramazlar)
Film, mahallelerinde sokağa atılan ve yaz boyunca uzun metrajlı bir filmde oynamak üzere seçilen bir grup gencin etrafında dönüyor.
6. EO (AI)
EO adlı bir eşeğin, Polonya sirkinde başlayan ve bir İtalyan mezbahasında biten hikayesini konu ediyor.
7. Return to Seul (Seul'a Dönüş)
25 yaşındaki Freddie ani bir kararla Fransa'da evlatlık alınıp yetiştirilmeden önce doğduğu şehir olan Seul'a gitmeye karar verir. Bu ilk ziyaret kendi biyolojik anne ve babasını keşfetmek üzere çıkacağı sekiz yıllık bir yolculuğun başlangıcı olacaktır.
8. Infinity Pool
Film, bir kazadan sonra ülkenin karanlık kültürünü keşfeden, mücadele eden bir yazar ve tatildeki karısını konu almaktadır.
9. Polite Society (Kibar Toplum)
Ria Khan, ablası Lena'yı yaklaşan evliliğinden kurtarması gerektiğine inanır. Arkadaşlarından yardım aldıktan sonra Ria, bağımsızlık ve kız kardeşlik adına tüm düğün soygunlarının en iddialısını gerçekleştirmeye çalışır.
10. How to Blow Up a Pipeline (Bir Boru Hattı Nasıl Patlatılır)
Bir grup çevre aktivisti, yaşadıkları bölgeyi kirleterek zarar veren devasa boru hattı şirketine karşı imkansıza yakın, cesurca ve ses getirecek bir eylem planlarlar. Amaçları, petrol endüstrisinin sebep olduğu tahribatı kamuoyunda tartışmaya açmaktır.
11. Showing Up
Film, kariyerini değiştirecek bir serginin eşiğindeki bir sanatçının hikayesini konu alıyor.
12. Suzume
Film, bir felaketin ardından ortaya çıkarak daha büyük yıkıma yol açan kapıları kapatmaya çalışan 17 yaşındaki Suzume'nin olgunlaşma hikayesini konu alıyor.
13. Past Lives (Başka Bir Hayatta)
Hayatları farklı yönlere giden iki yakın çocukluk arkadaşı Nora ve Hae Sung'un, yıllar sonra yeniden bir araya gelmelerini konu edinen "Past Lives"ın başrollerinde Greta Lee ve Teo Yoo yer alıyor.
14. Broker (Bebek Servisi)
Film, insanların anonim bir şekilde çocuklarını terk ettikleri bir tesiste çalışan Dongsu ile maddi olarak sıkıntıda olan Sanghyeon'un, buraya bırakılan bir bebeği yüksek bir meblağa satmak için çalmasıyla gelişen olayları anlatıyor.
15. The Lesson
Tanınmaya ve başarıya aç, tomurcuklanan genç bir yazar, efsanevi bir yazarın malikanesinde öğretmen olarak bir pozisyonu kabul eder.
16. Reality
2010 - 2016 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nin bir üyesi olarak kariyerine başlayan Reality Winner, birkaç dil konuşabilme yeteneğini hava kuvvetlerine yardım etmekte kullandı ve Hava Kuvvetleri Takdir Madalyası'nı kazandı. Onurlu bir terhis ve denizaşırı STK'larda iş bulma girişimi başarısız olduktan sonra, sonunda Pluribus International Corporation tarafından işe alındı. Winner burada, İran'ın havacılık programı ile ilgili belgeleri tercüme edecekti. Daha sonra The Intercept'e sızdıracağı gizli belgeleri de burada keşfetti. Winner, Amerika Birleşik Devletleri seçimlerine Rus müdahalesi hakkında bir istihbarat raporunu sızdırdığı için federal hapishanede beş yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı.
17. Oppenheimer
Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanılan filmde, Julius Robert Oppenheimer’ın, İkinci Dünya Savaşı sırasında atom bombasının geliştirilme sürecindeki rolü gözler önüne seriliyor.
18. Barbie
Film, Barbie ülkesinde yaşayan bir Barbie bebeğin, yeterince mükemmel olmadığı için oradan kovulup gerçek hayatta yaşadığı maceraları anlatıyor.
19. Anatomy of a Fall (Bir Düşüşün Anatomisi)
Film, annesinin şüpheli olduğu davanın seyrini değiştiren bir çocuğun hikayesini konu ediyor.
20. Yaratıcı (2023)
"Yaratıcı", insanlar ile yapay zeka güçleri arasındaki savaşa odaklanıyor.