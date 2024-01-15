2023’te tarihin en sıcak yılını yaşayan dünyada sıcaklığın 2024’te nasıl olacağı ortaya çıktı

2023 resmi olarak kayıtlara geçen en sıcak yıl oldu. Önceki rekorların yanı sıra birçok iklim bilimcinin beklentilerini de altüst etti. Araştırmacılar 2024'ün daha da kötü olabileceğini söylüyor.

KÜRESEL ISINMA HIZLANIYOR

Bu ay küresel sıcaklıklar, özellikle de okyanuslarda, yılın bu dönemine göre ortalamanın oldukça üzerinde. Sıcak suyun doğu tropik Pasifik Okyanusu'na doğru itildiği devam eden El Niño hava durumu da ikinci yılına giriyor; bu dönem genellikle küresel ısınmayı hızlandırıyor. Bunlar ve diğer faktörler, insanlar atmosfere ısıyı hapseden sera gazları salmaya devam ederken, 2024'te 2023'e göre çok daha aşırı hava ve iklim etkileri görülebileceğini gösteriyor.

İngiltere'nin Reading kentindeki Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi direktör yardımcısı Samantha Burgess, "2024'te sıcak hava dalgalarının yaşanacağını biliyoruz" diyor. Ancak “ne zaman ve nerede meydana geleceğini tahmin edemiyoruz” diye ekledi.

Çeşitli servisler tarafından bu hafta açıklanan rakamlara göre, 2023 yılında küresel ortalama yüzey sıcaklıkları 1850-1900 dönemi ortalamasının 1,34-1,54 derece üzerindeydi; bu, insan faaliyetlerinin yüksek hıza ulaşmasından önceki 'sanayi öncesi' bir dönem olarak belirtildi.

Birleşik Krallık'ın Exeter merkezli ulusal hava durumu servisi Met Office, 2024 yılında küresel ortalama yüzey sıcaklığının 1,5 °C sınırını geçme ihtimalinin yüksek olduğunu öngörüyor.

100 BİN YIL İÇİNDEKİ EN SICAK YIL

Çeşitli iklim veri hizmetleri, 2023'ün tarihteki en sıcak günü (6 Temmuz), tarihteki en sıcak ayı (Temmuz) ve şimdiye kadarki en sıcak haziran, temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık ayını gördüğü konusunda hemfikir. Araştırmacılar modern sıcaklık kayıtlarını geçmiş sıcaklıkların paleoiklimsel temsilleriyle birleştirdiğinde, 2023 yılının muhtemelen en az 100.000 yıl içindeki en sıcak yıl olduğunu tahmin ediyorlar.

Bilim insanları bu yıl için de yeni rekorlar beklerken, Meksika'daki Ensenada Bilimsel Araştırma ve Yüksek Eğitim Merkezi'nde iklim bilimci olan Tereza Cavazos, "İklim değişikliğinin gelecekteki senaryoları zaten ortada. Uzun gelecekte beklenen değişiklikleri ve etkileri görmek için 15 veya 20 yıl daha beklememize gerek yok" dedi.

Bir diğer kötü haber ise, Berkeley Earth'ten geldi. Kuruluşa göre, Haziran 2023'te El Nino'nun ortaya çıkmasından önce başlayan sıcaklık artışı, kısmen Kuzey Atlantik Okyanusu ve diğer bölgelerdeki doğal değişkenlikten kaynaklandı. Berkeley Earth, bu yılın geçen yıla göre daha sıcak olma ihtimalinin %58 olduğunu ve 2024'ün neredeyse kesin olarak tarihteki en sıcak veya ikinci en sıcak yıl olacağını tahmin ediyor.