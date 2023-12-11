2023'ün en iyi dizileri. Yılın en büyüklerini BBC seçti

14. SLOW HORSES
Başından beri akıllıca ve eğlenceli bir casusluk macerası olan bu dizi, üç sezon boyunca daha da iyi hale geldi.
Zekice tasarlanmış konsept Mick Herron'un roman serisine dayanıyor: Gözden düşmüş ve itibarsızlaşmış MI5 ajanları - bazen asil nedenlerden ötürü emirlere itaatsizlik ettikleri için, bazen de sadece işleri berbat ettikleri için - Slough House'un ücra bir köşesine sürgün edilirler, Slow Horses ismi de buradan gelir.
“Slough House”, Mick Herron'un aynı adlı roman serisindeki kurgusal bir yer. Bu seride, Slough House, MI5'e bağlı bir birim. Ancak, Slough House, başarısız operasyonlar geçiren, disiplinsiz veya hataya düşmüş ajanların sürgüne gönderildiği bir yer olarak bilinir.
Ancak dizi, mükemmel bir dengeyi bulan oyuncu kadrosu sayesinde sadece kurgusunun ötesine geçiyor: Jackson Lamb rolünde dağınık Slough House başkanı Gary Oldman, karakterinin keskin, içki içmeye düşkün yüzeyinin altında yaralı ruh ve vicdanı ortaya çıkarıyor. Karizmatik, enerjik ve zaman zaman saf olabilen ajan River Cartwright'u canlandıran Jack Lowden (gerçekten daha büyük bir yıldız olmalı) ve MI5'in sofistike başkanı olarak Kristin Scott Thomas, Slow Horses’a katlanmak ama aslında ne kadar da parlak olduklarını bilmek zorunda olan karakterleriyle dikkat çekiyor. Dizinin kendi ışıltılı parlaklığı ise tartışmasız.
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