2023'ün en iyi dizileri. Yılın en büyüklerini BBC seçti

1. THE LAST OF US

Bir tane daha kıyamet sonrası drama ya da video oyunu uyarlamasına daha yerimiz yok diye düşünürken The Last of Us geldi.

Joel (Pedro Pascal) adında yas tutan baba ile babanın, güvenliği için isteksizce götürmeyi kabul ettiği yetim kız çocuğu Ellie (Bella Ramsey) arasındaki ilişkiye odaklanan dizi, gergin hayatta kalma hikayesine derin duygular katıyor. Seyahatleri boyunca değişen manzara ve karşılaştıkları karakterler hikaye çeşitlik ve kapsam katıyor. Pascal, başarılı oyunculuğuyla Emmy adaylığına layık görüldü. The Last of Us, ilk başta bunun bir video oyunu olduğunu bilmeyen insanlara güçlü bir şekilde sesleniyor. (CJ)

Türkiye'de BluTv platformu üzerinden izlenebiliyor