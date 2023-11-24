2023'ün son çeyreğinde en çok satan akıllı telefonlar belli oldu. Bir markanın düşen satış oranı şaşırttı

Teknoloji ile ilgili alanlarda pazar araştırması yapan Counterpoint, 2023 yılının üçüncü çeyreği itibariyle Avrupa ülkelerinde en çok satan akıllı telefon markalarının istatistiğini yayınladı.

Söz konusu verilerde akıllı telefon satışlarının, bir önceki üçüncü çeyreğe göre yüzde 11 oranında düştüğü ortaya çıktı.

SAMSUNG YÜZDE 15 DÜŞÜŞ YAŞADI

Samsung listedeki liderliğini korurken, satış yapma açısından geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğine kıyasla yüzde 15 oranında düşüş yaşadığı belirtildi.

Samsung'un pazar payı yüzde 2'den daha azda kaldı.

En çok satış yapan ikinci akıllı telefon ise iPhone'lar oldu.

Satışları en çok düşen marka ise Realme oldu. Realme'nin satışları geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğine kıyasla yüzde 30 oranında azaldı. Ayrıca pazar payı ise yüzde 1 düşerek yüzde 4‘e geriledi.