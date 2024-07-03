2024 All-Star formaları tanıtıldı

2024 WNBA All-Star Maçı 20 Temmuz'da Arizona Eyaleti'nin başkenti Phoenix'te düzenlenecek.

Basketbol severlerin merakla beklediği All-Star müsabakası, Paris Olimpiyatları'nda oynayacak olan ABD Milli Takımı'na seçilen oyuncularla, WNBA yıldızları arasında gerçekleşecek.

Jordan Brand tarafından tanıtılan formalardan siyah renkli olanı ABD Milli Takım oyuncuları tarafından, turuncu ve pembe renklerden oluşanı ise WNBA takımı tarafından giyilecek. Müsabakanın ikinci yarısında takımlar formalarını değiştirerek yarışacak.

WNBA'in Salı günü ilerleyen saatlerde nihai All-Star Maçı kadrolarını açıklaması bekleniyor.

All-Star mücadelesinden bir gün önce yani 19 Temmuz'da, üçlük yarışması ve bir de beceri mücadelesi düzenleyecek.