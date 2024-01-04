2024 kriptoda regülasyon yılı olacak

Kripto regülasyonu, 2023’ü bir önceki yıla kıyasla daha olumlu bir seyirde tamamlayan kripto para piyasalarının 2024 gündeminin ilk sıralarındaki yerini, yılın ilk haftalarında da korudu. 2023’ün son günlerinde küresel danışmanlık şirketi PwC tarafından yayımlanan bir raporda, geride bıraktığımız yılda 42 ülkenin kripto odaklı düzenlemeler veya mevzuat çerçeveleri geliştirmek için tartışmalar düzenlediği veya mevcut tasarıları yasalaştırdığı belirtildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Gate TR CEO’su Kafkas Sönmez, “Küresel çapta 10 yıldır faaliyet gösteren Gate.io’nun ve Türkiye pazarında ilk yılını dolduran Gate TR’nin 2023 son çeyrek gündeminde de kripto regülasyonu vardı. Kripto regülasyonu açısından farklı ülkelerde yaşanan tüm gelişmeleri takip ettik ve Türkiye’de de bu konuda yapıcı adımlar atılmasına desteğimizi açıkça vurguladık” dedi.

“KRİPTO ADAPTASYONUNU DESTEKLİYOR”

PwC raporunda, geçtiğimiz yıl 20’den fazla ülkede kapsamlı kripto düzenleme çerçevelerinin yasa olarak kabul edildiği de belirtildi. Küresel çapta kripto düzenleme çalışmalarının sabit kripto para birimleri, lisanslama ve listeleme ve kripto çerçevesi geliştirme gibi konulara odaklandığına dikkat çeken Kafkas Sönmez, “2023 raporuna ilişkin en sevindirici gelişme, dünyanın dört bir yanında kripto regülasyonu konusunda atılan adımların, küresel bir adaptasyona dair sinyal vermesi oldu. Ülkelerin ve mali otoritelerin kripto para konusunda harekete geçmesi ve bu hareketliliğin yasa çerçeveleriyle sonuçlanması, 2024’ün dijital varlıkların küresel anlamda kabul gören bir varlık sınıfı olarak kabul edileceği bir yıl olacağına dair umut taşıyor. Piyasa da genel anlamda bu gelişmeleri görüyor ve olumlu seyir için buradan güç alıyor. Regülasyon, inovasyonu, daha yaygın kripto benimsemesini, piyasa dayanıklılığını beraberinde getirecek” diye konuştu.

“EKOSİSTEM İÇİN EN İYİSİ, KOORDİNELİ HAREKET ETMEK”

Kriptodaki yapısal kırılganlıkların ekosistem boyunca yayılma riski taşıdığının geçtiğimiz yıllarda acı bir biçimde deneyimlendiğinin altını çizen Kafkas Sönmez, “Ekosistemdeki bir boşluk ve zayıflık, tüm yatırımcıları ve kripto ekosistemi oyuncularını etkileme potansiyeli taşıyor. Son dönemde geleneksel finansın da kriptoya ilgisinin yoğunlaştığını görüyoruz. Bu riskleri bugünden bertaraf edecek adımlar atmazsak, ileride yaşanacak yıkımların boyutları da daha ağır olacak. Bu noktada, küresel işbirliğinin önemini de vurgulamak gerekiyor. Ekosistemin geneli için en iyi sonuçları, farklı ülkelerin düzenlemeleri kararlaştırma sürecinde koordineli hareket etmesi verecek. Bu kriptonun merkeziyetsiz doğasına karşı değil, tam aksine bunu destekliyor. Küresel finans ekosistemi, kripto varlıkları anlamak, anlamlandırmak, kullanmaya başlamak gibi zorlukların üstesinden işbirliğiyle gelecek. Bu sayede finansal kapsayıcılık artacak, daha çok kişi finansal sistemlere daha yeni teknolojilerle dahil olabilecek” ifadelerini kullandı.

“PARADAN SÖZ ETTİĞİMİZ YERDE KONTROL ŞART”

PwC raporunda Türkiye’nin ulusal düzeyde kriptoyla ilgili herhangi bir ilerleme kaydetmeyen tek ülke olarak tanımlandığını da dile getiren Gate TR CEO’su Kafkas Sönmez, değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı: “Türkiye'nin 2023 ajandasında deprem, seçim gündemi ve diğer ekonomik gelişmeler vardı. 2024 ise ekonomide yol haritasının belirlendiği, yeni ekonomi yönetiminin amaçlarının net olduğu bir yıl. Bu konuda, yılın ilk aylarında önemli gelişmeler yaşanacağına inanıyoruz. Finansal alım satımın olduğu her alanda yatırımcının korunması, paradan söz ettiğimiz yerde kontrolün sağlanması şart. Gate TR, Gate.io’nun ilk yerel oluşumu. Gate.io’nun küresel genişleme stratejisinin merkezinde konumlandırdığı Türkiye’de, göreve geldiğimiz ilk andan itibaren hem şirketleşme hem de yerelleştirme anlamında mevzuatın gerektirdiği şekilde hareket ettik. Türk pazarının gereksinimlerine uygun bir biçimde, Türk Lirası ile alım satımın olduğu, 150’den fazla projenin TL cinsinden listelendiği uygulamalarımızı yayına aldık. 2024’te TL ile listelenen projelerimizin sayısını artıracak, finansal otoritelerin mutabık kalacağı düzenlemelerin gerektirdiği adımları atarak tüm ekosisteme örnek olacağız. Bu sayede Türkiye’nin halihazırda tüm dünyanın konuştuğu kripto potansiyelini açığa çıkaracağız. Ülkemiz, kriptonun ve Web3’ün oluşturacağı ekonomik değerden tam anlamıyla faydalanabilecek.”