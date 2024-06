2024 KYK yurt ücreti ne kadar?

Üniversiteye giriş sınavları her yıl düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Yüz binlerce aday, yeni öğretim hayatına başlamak için uzun süren hazırlıkların ardından bu sınavlara giriyor. Sınavların tamamlanmasının ardından öğrenciler, sonuçların açıklanmasını heyecanla bekliyor.

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra üniversiteye başlayacak olan öğrenciler için barınma sorunu bir sonraki önemli adım oluyor. Özellikle şehir dışındaki üniversiteleri tercih eden öğrenciler için bu sorun daha karmaşık hale gelebiliyor. Artan ev kiraları nedeniyle öğrenciler genellikle devlet yurtlarını tercih etmeye yöneliyorlar. Ayrıca, KYK yurtlarının sunduğu çeşitli sosyal hizmetler de tercih sebepleri arasında yer alıyor. Peki, bu yıl KYK yurtlarının ücretleri ne kadar oldu?

KYK YURTLARI BAŞVURU SÜRECİ

Üniversite sınavına ilk kez giren gençler, KYK yurtlarına nasıl başvuracaklarını araştırıyorlar. KYK yurt başvuru süreci genellikle YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlar. Bu nedenle, üniversiteye yeni başlayan öğrenciler ve ara sınıf öğrencileri sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. Sonuçların açıklanmasının ardından, KYK yurt başvuruları genellikle e-devlet sistemi üzerinden yapılır ve genellikle dört ila beş gün içinde tamamlanır. Ancak, ek kontenjanla yerleşen, yatay veya dikey geçiş yapan, değişim programlarına katılan veya lisansüstü öğrenciler için yurt başvuru süreci Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenen sürelerde gerçekleştirilir. Bu başvurular da yine e-devlet platformu üzerinden yapılır.

KYK YURTLARINDA ÖNCELİĞİ OLAN ÖĞRENCİLER

KYK yurt başvurularının tamamlanmasının ardından genellikle on gün içinde sonuçlar açıklanır. Bir KYK yurduna kabul edilen öğrenciler, belirlenen süre içinde yurt kayıtlarını tamamlamalıdır. Kayıt süreci de başvuru gibi e-devlet üzerinden gerçekleştirilir. İlk kayıttan sonra her öğrenci, yurt kayıt ücreti, depozito ve ilk aylık yurt ücretini belirtilen hesaplara yatırır. Yatırılan depozito, uygun koşullar sağlandığında geri iade edilir. KYK yurtlarına başvuran bazı öğrencilerin öncelikli durumları bulunmaktadır. Bu öncelikler şu şekilde sıralanabilir:

- Şehit eşi, çocukları veya kardeşleri

- Gaziler ve çocukları

- %40 ve üzeri engelli öğrenciler

- %40 ve üzeri engelli ebeveyni olan öğrenciler

- Darüşşafaka Lisesi mezunları

- Devlet koruması altındaki çocuklar

- Gönüllü güvenlik korucusu çocukları

- Milli sporcular

KYK YURDU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

KYK yurtları, tam KYK yurdu ve yarı KYK yurdu olmak üzere iki ana kategoride bulunmaktadır. Tam KYK yurtlarında genellikle dört ila sekiz kişilik odalar bulunur. Bazı odalarda ranza sistemi kullanılırken, bazılarında karyola sistemi tercih edilir. Tuvalet ve banyolar genellikle kat koridorlarında bulunur ve ortak kullanıma açıktır. Çalışma odaları da genellikle aynı kat koridorlarında bulunur ve öğrenciler tarafından ortak olarak kullanılır. Her öğrenciye tek kapılı bir kıyafet dolabı tahsis edilir.

Yarı özel KYK yurtlarında ise odalar genellikle üç ya da dört kişiliktir. Bu odalarda genellikle karyola sistemi kullanılır. Her öğrenciye ait bir komodin bulunur ve giysi dolapları daha geniştir. Yarı özel KYK yurtlarında her odada tuvalet ve banyo bulunur ve her öğrenciye ait bir çalışma masası vardır.

2024 KYK YURT ÜCRETLERİ

KYK yurt ücretlerinin her yıl belirlenmesi ve açıklanması genellikle büyük bir merak konusudur. Geçtiğimiz yıl, KYK yurt ücretlerine yüzde seksen oranında bir zam yapılmıştı. Bu yılın KYK yurt ücretleri ise şu şekildedir:

1. Tip için aylık ücret 345 TL

2. Tip için aylık ücret 405 TL

3. Tip için aylık ücret 480 TL

4. Tip için aylık ücret 510 TL

5. Tip için aylık ücret 570 TL