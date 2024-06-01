Kira sınırında yeni sistem belli oldu. Yüzde 25 şartının yerine gelecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz haftalarda kirada yüzde 25'lik tavan zam sınırına ilişkin açıklamalarda bulunarak, yüzde 25 zam sınırlamasının Temmuz ayı itibarıyla sona ereceğini söylemişti.

Bu haber, milyonlarca ev sahibi ve kiracı tarafından merakla beklenirken, Haziran ayında açıklanacak yeni uygulamaya ilişkin ilk detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı.

2022 yılının Temmuz ayında başlatılan 'kirada zam tavanı' uygulaması, bir takvim yılı içinde yapılabilecek maksimum zam oranını yüzde 25 olarak belirlemişti.

Başlangıçta bir yıl süreyle yürürlüğe konulan sistem, geçtiğimiz yıl uzatılmıştı. Ancak seçimlerin sona ermesi ve döviz kurlarında yaşanan artışların kontrol altına alınmasıyla, milyonlarca ev sahibi ve kiracının merakla beklediği haber geçtiğimiz hafta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi.

Bakan Şimşek, ekonomi yönetiminin uyguladığı para politikalarına ilişkin bilgiler verirken, kirada zam sınırının devam etmesini gerektirecek bir ekonomik ortamın artık olmadığını açıkladı. Bu nedenle, kirada zam tavanı uygulamasının sona erdirileceğini belirtti.



YÜZDE 25 ZAM SINIRI TEMMUZ AYINDA KALDIRILACAK

Şimşek, söz konusu uygulamanın piyasa ekonomisine uygun olmadığını ve olağanüstü dönemlerde alınan geçici bir tedbir olduğunu vurgulayarak yaz aylarında uzatılması için bir gerekçe bulunmadığını dile getirdi.

Şimşek, "Devam etmesi için bir gerekçe görmüyorum, hatta devam etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu yönde bir çalışma da yapılmıyor. Muhtemelen devam etmeyecek" şeklinde konuşarak atılacak adımları açıkladı.

Bu gelişmeyle birlikte, kiracılar ve ev sahiplerini ilgilendiren yeni uygulamaya dair kulislere ilişkin bilgiler de sızmaya başladı.

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2 ALTERNATİF ÜZERİNDE DURULUYOR

İki yıldır uygulanan kira tavanı, yeni kiracılar ile eski kiracılar arasındaki ücret farkını adeta uçuruma çevirmiş durumda.

Kira fiyatlarında yüzde 25 zam sınırının kaldırılması ve ev sahiplerinin zam oranında tamamen serbest bırakılması, kiracılar için birçok yeni soruna yol açabilir.

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Bu durumun önüne geçebilmek amacıyla, kira sınırının doğrudan kaldırılması yerine, iki farklı alternatif üzerinde çalışılıyor.

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YENİ SİSTEM NASIL OLACAK?

Birinci senaryoda, söz konusu yüzde 25'lik tavanın bir yıl boyunca geçerli olacak şekilde yüzde 50'ye çıkarılması düşünülürken, ikinci senaryoda ise kira zam sınırı ÜFE/TÜFE oranına göre belirlenecek.

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TÜİK tarafından açıklanacak yıl sonu enflasyonunun kira zamlarında referans olarak alınacağı yeni uygulamanın hayata geçirilmesi muhtemel gözükürken, değişiklikle ilgili kesin bilgi Haziran ayında resmen açıklanacak.