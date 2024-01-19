2024 yerel seçimleri referandum gibi olacak

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde; belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri seçimi yapılacaktır.

AKP ve MHP seçime anlaşmalı giriyor. Ak Parti 30 büyükşehir içinde Mersin ve Manisa’da MHP Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını destekliyor, MHP ise kalan 28 büyükşehir belediye başkanlığında Ak Parti Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını destekliyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir seçimleri için 2023 ve 2024 Ocak ayında birçok anket yapıldı. Ancak adaylar ocak ayında belirlendi. Yerel seçimlerde başkan adayları, parti ötesinde bir kısım seçmen tercihini etkiliyor.

Bu nedenle adaylar belli olduktan sonra Ocak 2024’te, yalnızca Ankara ve İstanbul için anket yapıldı ve sonuçları şöyledir;

CHP AKP YSPG MHP İYİ P. DİĞER

Ankara (1) 36,8 34,3 3,1 --- 6,1 19,7

İstanbul (2) 39,8 36,5 4,8 --- 2,8 6,5

Öte yandan ASAL araştırmanın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları için yaptırdığı bir anket var; bu anket sonuçlarına göre Ekrem İmamoğlu yüzde 36,4 ve MHP destekli AKP adayı yüzde 32,8 oranında oy alıyor.

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İstanbul ve Ankara’da İYİ Parti tabanının bir kısmı CHP adaylarına oy verecektir. Çünkü İYİ Parti, Bahçeli tepkisi ve AKP tepkisi üstüne kurulmuş bir partidir. Zaten aday belirlemeden önce yapılan anketlerde İYİ Partililerin yüzde 63’ü CHP ile ittifaktan yana olduğunu söylemişti.

Genel Başkan Meral Akşener DEM Parti ile aynı ittifak içinde görünmek istemiyor. Ne var ki partisinin ideolojisini açıklarken; “İYİ Parti milliyetçi, kalkınmacı, demokrat ve siyasi yelpazenin tam merkezinde olan bir siyasi partidir. Merkez ve merkez sağ siyasete uygun olarak İYİ Parti; radikal olmayan ve Türk vatandaşlarının haklarını öncelikle savunan, direkt sağ siyasete kıyasla daha ılımlı bir milliyetçiliği benimser.” diyor. Ancak İYİ Parti içinde “DEM Parti’yi de seçenler Türk vatandaşıdır. Eğer parti ile ilgili güvenlik sorunu varsa bunu çözmek yargının işidir.” şeklinde düşünenlerin sayısı az değildir.

Hangi ülke olursa olsun zor zamanlarda çıkış yolu bulmak zorundadır. Türkiye, zor zamanlar yaşıyor. Özellikle FETÖ terörü ve başkanlık sisteminden sonra, ekonomik ve sosyal şartlar halkı eziyor. Demokrasi, hukuk, güven sorunu kanayan yara hâline geldi. Laik Cumhuriyet karşıtları, yasalara aykırı olduğu halde DEAŞ benzeri şeriat isteyenler, toplumun huzurunu bozdu. Siyasette ayrımcılık tırmandı. Siyaha beyaz diyecek kadar militanlaşanlar var. Söz gelimi X’de(eski Twitter) Ekrem İmamoğlu’na yorum yapan birisi; “İnşallah İstanbul’u Murat Kurum kazanır, Türkiye’nin ekonomisi yoluna girer” diyor. Bu kadarına şaşırtan aptallık denir ve bu korkutucu aptallığın bitmesi gerekiyor.

Bu şartlarda CHP’nin de daha dikkatli olması gerekir. CHP’nin bugüne kadar başarı şansını düşüren, CHP içinde siyaseti rant için yapanların olması ve bunların bilerek veya bilmeyerek partide üst düzey görevlere getirilmiş olmasıdır. Bunların bir kısmı zaten AK Parti’ye geçti. Bundan sonra CHP’de temiz siyaset temel slogan ve temel fark olmalıdır.

Bu nedenlerle;

*Bir… 2024 yerel seçimleri aynı zamanda AKP için bir referandumdur.

*İki... Bu şartlarda ülkenin çıkış yolu için lider araması çok doğaldır. Ekrem İmamoğlu halkın beklediği liderlik yolunda hızlı ilerliyor.