‘2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’ Resmi Gazete'de: Kredi kartına taksitte ilave önlem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı "2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Program, enflasyon ve para politikası alanında yeni tedbirleri içeriyor.

‘2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’ Resmi Gazete'de: Kredi kartına taksitte ilave önlem

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı "2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, "Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ekli '2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın onaylanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

NTV'nin aktardığına göre, programda enflasyon ve para politikası başlığında yeni tedbirlere yer verildi.

Programa göre enflasyonu artıran tüketim artışlarını önleyecek uygulamalar hayata geçirilecek. Bu amaçla öncelikle kredi kartıyla alışverişte ve nakit çekiminde taksit sayısı için ilave önlem alınacak.

Kira ve konut fiyat gelişmeleri dikkate alınarak konut arzı hızla artırılacak.

Depremin konut stokuna etkisini telafi için yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek.

Konut ve iş yeri kiraları ile ikinci el araç satışları için dijital kayıt sistemi kurulacak.

Kamuya taşıt alımında yerli üretim ve çevreci araçlara öncelik verilecek.

Bu amaçla TOGG ile yapılan protokol kapsamında alınan araçlar kamu kurumlarına tahsis edilecek.

25 yaş altındaki üniversite öğrencilerinin Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil olmasını sağlayacak teşvikler geliştirilecek.

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
Son Haberler
Ürdün'de İsrail Büyükelçiliği'ne yürümek isteyenlere polis müdahalesi Gündem
Ürdün'de İsrail Büyükelçiliği'ne yürümek isteyenlere polis müdahalesi
Kılıçdaroğlu’ndan Gazze çağrısı, 'Bu gece, bu katliama sessiz kalan herkes...' Gündem
Kılıçdaroğlu’ndan Gazze çağrısı, 'Bu gece, bu katliama sessiz kalan herkes...'
Yok artık Zehra Güneş. Fotoğraflarını görenlerin nutku tutuldu Spor
Yok artık Zehra Güneş. Fotoğraflarını görenlerin nutku tutuldu
Gazze bombardıman altında: "Bombalama bir an bile durmuyor" Gündem
Gazze bombardıman altında: "Bombalama bir an bile durmuyor"
Volkan Demirel şoke oldu Recep Uçarlı Kayseri çok mutlu. Abdullah Şaşkın yazdı Spor
Volkan Demirel şoke oldu Recep Uçarlı Kayseri çok mutlu. Abdullah Şaşkın yazdı
Beşiktaş’tan Cumhuriyet’in 100. yılına özel forma Spor
Beşiktaş’tan Cumhuriyet’in 100. yılına özel forma
Öğrenciler, Aydın'da asansör faciasında hayatını kaybeden Zeren için destek istedi: "Zeren için meydana!" Gündem
Öğrenciler, Aydın'da asansör faciasında hayatını kaybeden Zeren için destek istedi: "Zeren için meydana!"