2024 yılı engelli aylıkları ne kadar?

Pek çok vatandaş, "2024 engelli maaşı ne kadar oldu?" sorusunun yanıtını merak ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve engelli yakını olan yurttaşlara verilen engelli maaşları, 2024 yılı itibarıyla artırıldı.

Artışın ardından vatandaşlar, "Engelli aylığı ne kadar oldu?" sorusunu daha sık sormaya başladı. İşte 2024 engelli maaşı tutarı hakkında detaylar...

2024 ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR?

Bakan Göktaş'ın açıklamalarıyla birlikte 2024 yılı engelli aylıkları duyuruldu. 2024 yılı engelli aylıklarının miktarı ise şu şekilde güncellenerek duyuruldu:

Yüzde 40-69 arası engeli olanların aylığı 2.348 TL'den 2.797 TL'ye,

yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı 2.811 TL'den 4.196 TL'ye,

engelli yakını aylığı ise 1.874 TL'den 2.797 TL'ye yükseltildi.

ENGELLİ AYLIĞINDA ŞARTLAR NELER?

Engelli aylığına başvurmak isteyen vatandaşların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen şartları şu şekilde listelendi:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- %40 ve üzeri Engelli Sağlık Raporu'na sahip olmak,

- Hane içerisindeki kişi başı gelir seviyesinin asgari ücretin 1/3’ünden fazla olmaması,

- 18 yaş altı engelli yakını olanlar için vasilik belgesi bulunması,

- Gayrimenkul sahibi olmamak,

- SGK kayıtlı veya kayıt dışı gelire sahip olmamak,

- Kanunen bakmakla yükümlü bir kişinin bulunmaması,

- Nafaka yükümlüsü olmamak,

- 65 yaş altı olmak.