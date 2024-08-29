2024 yılı KPSS Ön Lisans Sınavı 1 Eylül'de yapılacak. 1 milyondan fazla aday katılacak

Sınav, Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve adaylara genel yetenek-genel kültür testleri uygulanacak. Toplam 120 sorunun yer alacağı sınavda, adaylara 130 dakika cevaplama süresi tanınacak. Engelli adaylar için ise ek 30 dakika süre verilecek.

Sınav günü, nüfus cüzdanı eksik olan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık olacak. Sınav sonuçları ise 20 Eylül'de açıklanacak.

1 MİLYONU AŞKIN ADAY BAŞVURDU

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınava 1 milyon 205 bin 899 adayın başvurduğunu belirtti. Ersoy, aday odaklı düşünme anlayışını genişleterek sınav merkezlerinin sayısını 104'ten 135'e çıkardıklarını ve böylece adayların sınav yerlerine ulaşımını kolaylaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Ayrıca, sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğunu belirten Ersoy, toplamda 3 bin 694 adayın bu haktan yararlandığını aktardı. Engelli adaylar için de titiz bir çalışma yürütüldüğünü ve 2 bin 535 engelli adayın sınava katılacağını belirtti.

Ersoy, sınavda 164 bin 53 görevlinin yer alacağını, sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla 13 bin 566 emniyet mensubunun da sahada olacağını bildirdi. En fazla başvurunun İstanbul, Ankara ve İzmir'den geldiğini, Lefkoşa'dan ise 588 başvuru alındığını kaydeden Ersoy, sınava katılacak adayların büyük bir kısmını 18-29 yaş aralığındaki gençlerin oluşturduğunu belirtti. Kadın aday sayısı 743 bin 725, erkek aday sayısı ise 462 bin 174 olarak açıklandı.

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