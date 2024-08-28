Polis Akademisi öğrenci alacak. Başvuru tarihleri belli oldu

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitim Merkezi'ne (PAEM) 450 öğrenci alımına ilişkin ilan Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre 2024-2025 Eğitim-Öğretim dönemi için Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'ne örgün eğitim veren üniversitelerin en az 4 yıllık fakülte mezunlarından KPSS P3 puan türünden 75 puan ve üzeri alan 360 erkek ve 90 kadın aday olmak üzere toplam 450 öğrenci alınacak.

Adaylar, 28 Ağustos-06 Eylül 2024 tarihleri arasında http://pa.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapacak. Sınavlarda başarılı olarak Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların Komiser Yardımcısı olarak atamaları tamamlanacak. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden “www.pa.edu.tr” yayımlanacak.