2024 yılı tarihe geçti! Son 53 yılın...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2024 yılı sıcaklık ve yağış raporlarını yayımladı. Rapora göre 2024, son 53 yılın en sıcak yılı oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 2024 yılı sıcaklık ve yağış raporu yayımlandı. Raporda, 2024 yılı 15,6 derecelik ortalama sıcaklık ile son 53 yılın "en sıcak yılı" olarak tarihe geçti. Yine 2024 yılında Türkiye genelinde yağışlar normaline göre yüzde 6,3 oranında azaldı. 2024 yılında Ankara, İstanbul ve İzmir'de de yağışlarda azalma görüldü. En fazla yağış alan il Rize, en az yağış alan il ise Edirne oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 220 istasyondan alınan sıcaklık verilerini uzun yıllar ortalama verileri ile karşılaştırılarak "2024 Yılı Sıcaklık Değerlendirme Raporunu" tamamladı. Verilere göre Türkiye'nin 2024 yılı ortalama sıcaklığı, 15,6 derece olarak gerçekleşti. Bu değer, 1991-2020 normalinin ortalaması olan 13,9 derecenin, 1,7 derece üzerine gerçekleşti. 2024 yılı Türkiye ortalama sıcaklığı, 1971-2024 periyoduna bakıldığında, 15,6 derece ile 2010 yılına ait 15,5 derece sıcaklığı geride bırakarak en sıcak yıl olarak tarihe geçti.

YILIN 37 GÜNÜ NORMALİN ÜZERİNDE SICAKLIKLAR GERÇEKLEŞTİ

Rapora göre, 2007 yılından günümüze kadar bakıldığında ise Türkiye'de 2011 yılı hariç, normalin üzerinde ortalama sıcaklık değerleri gerçekleşiyor. 2024 yılında ortalama sıcaklıklar, 1 gün normalin altında, 328 gün normaller civarında, 37 gün ise normallerin üstünde gerçekleşti.

4 AY ORTALAMA SICAKLIKTA REKORLAR GÖRÜLDÜ

Rapora göre, 2024 yılının ocak, nisan, haziran ve temmuz aylarında ortalama sıcaklık rekorları kırıldı. Mevsimsel olarak bakıldığında ise kış ve yaz mevsimleri yine rekor ile tamamlandı. 2024 yılının geneline bakıldığında ise 10 ayda ortalama sıcaklık değerleri normalin üzerindeyken sadece mayıs ve kasım aylarında ortalama sıcaklık değerleri normalin altında gözlemlendi.

YAĞIŞTA DA YÜZDE 6,3'LÜK AZALMA

Yine rapora göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2024 Türkiye Alansal Yıllık Yağış Değerlendirme Raporu'na göre de 2024 yılında Türkiye genelinde yağışlarda normaline göre yüzde 6,3 oranında azalma gerçekleşti. Bölgesel olarak bakıldığında Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri hariç diğer bölgelerde yağışlarda normaline göre azalma gerçekleşti.

EN FAZLA YAĞIŞ AZALMASI EGE'DE

Raporda, 2024 yılı yağışlarında en fazla azalma yüzde 22,4 ile Ege Bölgesi'nde görülürken Doğu Anadolu Bölgesi'nde normale göre yüzde 7,5 oranında artış ölçüldü. Karadeniz Bölgesi'nde ise yağışlar, mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

EN FAZLA YAĞIŞI RİZE, EN AZ YAĞIŞI EDİRNE ALDI

2024 yılında üç büyük il Ankara, İstanbul ve İzmir'de yağışlarda normaline göre azaldı. 2024 yılında en fazla yağış alan il, 1869,9 milimetre ile Rize olurken, bu miktar normalinin yaklaşık yüzde 17 üzerinde oldu. Uzun dönem ortalamalarına göre yağış miktarında en fazla azalma ise yüzde 35 ile Edirne'de gerçekleşti.

YILLARA GÖRE YAĞIŞ VERİLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 1991-2024 yılları arasındaki verilere bakarak yaptığı değerlendirmede ise Türkiye geneli yıllık toplam en yüksek yağışın 728,3 milimetre ile 2009 yılında, en az yağışın ise 451,6 milimetre ile 2008 yılında gerçekleştiği görüldü. 2024 yılında gerçekleşen Türkiye geneli yıllık toplam yağış miktarı ise 537,2 milimetre olarak ölçüldü. Yine 33 yıllık periyodda; normaline göre yıllık yağış ortalamasında en fazla artma yüzde 27 ile 2009 yılında, en fazla azalma ise yüzde 21 ile 2008 yılında gerçekleşti. 2024 yılında ise Türkiye geneli yıllık toplam yağış miktarı normalinin yüzde 6 altında ölçüldü.