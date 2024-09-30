2024 yılında çalışanlardan toplam 10 milyar üzerinde vergi alınmış! Uzman isim tek tek hesapladı

Milyonlarca asgari ücretli çalışan, hayat pahalılığı karşısında geçim derdini düşünürken, gazeteci yazar Murat Batı acı gerçeği açıkladı. Batı, 2024 yılında asgari ücretli çalışanlardan toplam 10 milyar liradan fazla gelir vergisi alındığını açıkladı.

Yüksek enflasyon sonrası hayat pahalılığı vatandaşın belini büküyor. Temmuz ayında emekli maaşlarına zam yapılsa da yetmiyor. Asgari ücretliye ise temmuz ayında herhangi bir zam yapılmamıştı. Maaşlar ise açlık sınırı karşısında eridi.

ASGARİ ÜCRETLİ AÇLIK SINIRI KARŞISINDA ERİYOR

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırması verileri geçtiğimiz günlerde yayımlanmıştı. Rapora göre, bir önceki aya göre 42 lira artışla açlık sınırı 21 bin liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı ise bin 715 liralık bir artışla 65 bin 873 liraya geldi. 17 bin 2 TL maaş alan asgari ücretlinin maaşına açlık sınırı gittikçe fark attığı göze çarpıyor. Maaşlarda yaşanan adaletsizlik ise vatandaşın büyük tepkisini çekiyor.

“10 MİLYAR LİRADAN FAZLA GELİR VERGİSİ ALINMIŞ”

T24 yazarı Murat Batı ise yaptığı araştırmada gelir vergisi açısından istisna edilen tutarın her ay 17.002,12 TL olduğunu söylerken, asgari ücretin gerçek tutarının doğru saptanmadığını belirtti. ‘ Doğru saptansaydı; 2024 yılında 31 gün ile biten ay sayısı 7 olduğundan ortalama 709 TL’ye yakın yıllık fazla gelir vergisi ödenmemiş ve dolayısıyla da çalışanın cebinden aynı tutar eksilmemiş olacaktır’ diyen Batı, 2024 yılında yaklaşık 26 milyon ücretli çalışanın olduğunu belirtti. Batı, “Bunun yarıya yakını asgari ücretli olduğunu ve kalanının ise asgari ücret üstü ücret aldığını varsayarsak; 709 lirayı asgari ücretin üstünde ücret elde eden kişi sayısıyla çarparsak 2024 yılında yaklaşık 10 milyar lira fazladan gelir vergisi alınmış olacaktır” dedi.