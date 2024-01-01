2024'ün ilk krizi. Putin Erdoğan'a öfkelendi iddiası

2024 yılının ilk krizi patlak verdi. Çin merkezli kuruluş olan Tencent medya Türkiye ile Rusya arasında bir krizin çıktığını öne sürdü. İddiaya göre Türkiye, Birleşik Krallığa ait bir Sandow sınıfı mayın tespit ve imha gemilerinin boğazlardan geçmesine müsaade etti.

Alınan bu karar sonrası son yıllarda Rusya ve Türkiye arasında bir krizin çıktığı, Rusların alınan bu karar sonrasında rahatsız olduğu öne sürüldü.

Öne sürülen iddiaya göre Boğazları savaş gemilerine kapatan Türkiye’nin bu izni Birleşik Krallığa vermesinden sonra Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye’nin bu kararına şaşırdı.

Çin merkezli kuruluşun iddiasına göre Putin bu konuyu görüşmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan birebir görüşme talep edebilir.