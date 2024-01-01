2024'ün ilk krizi. Putin Erdoğan'a öfkelendi iddiası

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Serhat Ağa
2024'ün ilk krizi. Putin Erdoğan'a öfkelendi iddiası
2023 yılını geriden bırakırken Çin merkezli Tencent medya kuruluşu Türkiye ile Rusya arasında bir krizin çıktığını öne sürdü. İddiaya göre Türkiye’nin Birleşik Krallığa ait Sandow sınıfı mayın tespit ve imha gemilerinin Boğazlardan geçmesine izin verdiği ve Rusya’nın bundan rahatsız olduğu belirtildi.

2024 yılının ilk krizi patlak verdi. Çin merkezli kuruluş olan Tencent medya Türkiye ile Rusya arasında bir krizin çıktığını öne sürdü. İddiaya göre Türkiye, Birleşik Krallığa ait bir Sandow sınıfı mayın tespit ve imha gemilerinin boğazlardan geçmesine müsaade etti.

Alınan bu karar sonrası son yıllarda Rusya ve Türkiye arasında bir krizin çıktığı, Rusların alınan bu karar sonrasında rahatsız olduğu öne sürüldü.

Öne sürülen iddiaya göre Boğazları savaş gemilerine kapatan Türkiye’nin bu izni Birleşik Krallığa vermesinden sonra Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye’nin bu kararına şaşırdı.

Çin merkezli kuruluşun iddiasına göre Putin bu konuyu görüşmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan birebir görüşme talep edebilir.

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