Putin 3 yeni geminin açılışını yaptı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, aralarında çok amaçlı füze fırkateyni 'Amiral Golovko'nun da bulunduğu üç yeni donanma gemisinin açılışını yaptı. Tören St. Petersburg'daki Kuzey Tersanesi'nde düzenlendi.

Putin, deniz bayrağının 'Amiral Golovko'ya çekilmesi törenine bizzat katılırken, diğer iki gemi, küçük füze gemisi 'Naro-Fominsk' ve mayın tarama gemisi 'Lev Chernavin', Putin tarafından video bağlantısı aracılığıyla törenle açıldı.

Başkan etkinlik sırasında yaptığı açıklamada, Rusya'nın denizcilik yeteneklerini daha da güçlendirmeye çalışması nedeniyle gemi inşasının patlama yaşadığını söyledi.

Fırkateynin, standart mühimmat olarak bu yılın başında tanıtılan yeni Zircon hipersonik füzelerinin ilk taşıyıcısı olması bekleniyor. Gemi, diğer iki gemi gibi Rusya'nın Kuzey Filosu saflarına katılmaya hazırlanıyor.