Putin 3 yeni geminin açılışını yaptı

Kaynak: Haber Merkezi
Putin 3 yeni geminin açılışını yaptı
Rusya Devlet Başkanı Putin, 3 yeni fırkateynin Rus donanmasına katılış törenine katıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, aralarında çok amaçlı füze fırkateyni 'Amiral Golovko'nun da bulunduğu üç yeni donanma gemisinin açılışını yaptı. Tören St. Petersburg'daki Kuzey Tersanesi'nde düzenlendi.

Putin, deniz bayrağının 'Amiral Golovko'ya çekilmesi törenine bizzat katılırken, diğer iki gemi, küçük füze gemisi 'Naro-Fominsk' ve mayın tarama gemisi 'Lev Chernavin', Putin tarafından video bağlantısı aracılığıyla törenle açıldı.

Başkan etkinlik sırasında yaptığı açıklamada, Rusya'nın denizcilik yeteneklerini daha da güçlendirmeye çalışması nedeniyle gemi inşasının patlama yaşadığını söyledi.

Fırkateynin, standart mühimmat olarak bu yılın başında tanıtılan yeni Zircon hipersonik füzelerinin ilk taşıyıcısı olması bekleniyor. Gemi, diğer iki gemi gibi Rusya'nın Kuzey Filosu saflarına katılmaya hazırlanıyor.

Son Haberler
Antalyasporlu Naldo mahkemede ifade verdi Spor
Antalyasporlu Naldo mahkemede ifade verdi
Somali cumhurbaşkanının katil oğlunun öldürdüğü kuryenin eşi son ifadesinde şikayetçi olmamış Gündem
Somali cumhurbaşkanının katil oğlunun öldürdüğü kuryenin eşi son ifadesinde şikayetçi olmamış
Ege Denizi’nde deprem Gündem
Ege Denizi’nde deprem
Volkan Demirel’in son durumu belli oldu. İşte resmi açıklama Spor
Volkan Demirel’in son durumu belli oldu. İşte resmi açıklama
MİT Suriye'de terör örgütü PKK'yı vurdu. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı Gündem
MİT Suriye'de terör örgütü PKK'yı vurdu. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı
Dünyanın en güçlü köpeği kadının kolunu parçaladı. Çığlık seslerini duyan oraya koştu Gündem
Dünyanın en güçlü köpeği kadının kolunu parçaladı. Çığlık seslerini duyan oraya koştu
Huraideu Chicken nasıl yapılır? Huraideu Chicken tarifi için malzemeler neler? Yemek Tarifleri
Huraideu Chicken nasıl yapılır? Huraideu Chicken tarifi için malzemeler neler?