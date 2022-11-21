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Prof. Topçuoğlu: 21 belirtiden en az biri varsa nöroloji uzmanına başvurun

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Topçuoğlu, "Türkiye'de 1,5 milyon inme, yaklaşık 1 milyon demans, 400 bin civarında epilepsi hastası var, Parkinson hastalarının sayısı ise 100 bini geçti. Hepsinin sıklığının arttığını görüyoruz." diye uyarıda bulundu.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 15:04
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21 belirtiden en az biri varsa nöroloji uzmanına başvurun

Prof. Topçuoğlu: 21 belirtiden en az biri varsa nöroloji uzmanına başvurun
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Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu, el-ayak uyuşukluğu, yutma-çiğneme güçlüğü, istemsiz kas kasılması, el titremesi, huzursuz bacaklar, unutkanlık, konuşma bozukluğu, baş dönmesi, baş ağrısı, uyku problemi, dalma, sıçrama veya istemsiz kasılmanın içinde olduğu 21 ana belirtiden biri veya birkaçını taşıyanların mutlaka nöroloji uzmanına başvurması gerektiğinin altını çizdi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı da olan Topçuoğlu Türkiye'de özellikle son 20 yılda sağlık hizmetlerinde yaşanan gelişmelerin yaşam süresini de uzattığını vurguladı ve şunları söyledi:

"Yaşam süresinin uzaması, aynı zamanda neredeyse 'endemi' düzeyine çıkan nörolojik hastalık sıklık artışını da beraberinde getiriyor. Küresel Hastalık Yükü çalışmasının verilerine göre, Türkiye'de 1,5 milyon inme, yaklaşık 1 milyon demans, 400 bin civarında epilepsi hastası bulunuyor. Parkinson hastalarının sayısı ise 100 bini geçti. Hepsinin sıklığının arttığını görüyoruz."

Prof. Dr. Topçuoğlu, nörolojik yoğun bakımların, akut ağır inme, anevrizma kanaması, kafa travması, epilepsi nöbeti, omurilik yaralanmaları, beyin ödemi, kafa içi basınç artışı, beyin ve zarlarının iltihabi ve enfeksiyon hastalıkları, kas veya sinir hastalıklarına bağlı solunum yetmezliği gibi hastalıkların tedavisine odaklandığını, bu ünitelerde yapılan müdahalelerin beynin korunması önceliğine dayandığının da altını çizerek, "Genel yoğun bakıma kıyasla, nörolojik yoğun bakımda yatan ve akut beyin hasarı bulunan 55 bin 792 hastanın incelendiği meta analizde, nöroyoğun bakım ünitelerindeki hastaların sağ kalma ihtimalinin yüzde 17 daha fazla olduğu belirlendi. Bu çok yüksek bir oran. Ayrıca nöroyoğun bakım ünitelerinde iyi fonksiyonel durumda taburcu olma şansı yüzde 17 daha fazla. Bunun nedeni işin başında başta nörolog veya nöroşirurjiyenlerin olması ve ekibin nörolojik hastalıklardaki deneyimini yansıtma kabiliyetidir." şeklinde konuştu.

Prof. Topçuoğlu: 21 belirtiye dikkat edin

Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu, nörolojik hastalık riskinin azaltılmasında beyin sağlığını korumanın önemine de değindi ve şu uyarılarda bulundu:

"21 ana şikayetin biri veya birkaçını taşıyanlara mutlaka nöroloji uzmanına başvurmalarını öneriyoruz. Bunlar, el-ayak uyuşukluğu, yutma-çiğneme güçlüğü, istemsiz kas kasılması, el titremesi, huzursuz bacaklar, unutkanlık, konuşma bozukluğu, baş dönmesi, baş ağrısı, bayılma, çift görme, kolda-bacakta güçsüzlük, dengesizlik, yürüyememe, felç, yüzde kayma, uyku problemi, dalma, sıçrama veya istemsiz kasılma, düşme ve ani görme kaybı."

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