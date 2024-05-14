Küçük köpek Müjgan'ın cesareti görenleri güldürdü

Müjgan isimli küçük bir köpeğin cesareti, sosyal medyada izleyenleri hem güldürdü hem de şaşırttı. Sahibiyle birlikte arabayla gezerken tarlada gördüğü, kendisinden kat kat büyük köpeklere kafa tutan Müjgan, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Sahibi tarafından kaydedilen videoda, Müjgan’ın büyük köpeklere doğru koşup havlaması ve sahibinin "Müjgan kızım manyak mısın, ne yapıyorsun!" diye bağırması izleyenleri kahkahaya boğdu. Küçük köpeğin cesurca havlayarak büyük köpeklere meydan okuması, sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Ancak bu ilginç anlarda sokak köpeklerinin sakinliği de dikkat çekti. Müjgan’ın bu cesur hareketlerine rağmen büyük köpekler sakinliğini korudu ve herhangi bir saldırganlık göstermedi. Bu görüntüler, sosyal medyada hayvanseverler tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.