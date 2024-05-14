Galatasaraylı Burcu’nun siyah-beyaz aşkı

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Instagram’da paylaştığı fotoğraflarla sevenlerini ve takipçilerini kendine hayran bırakıyor.

Farklı kombinleri tarzıyla büyük beğeni toplayan Esmersoy, son paylaşımıyla çok konuşuldu.

Fanatik Galatasaraylı olduğu bilinen güzel sunucunun bu paylaşımı sosyal medyada ‘Takım mı değiştirdi?’ şakasının yapılmasına neden oldu.

Sık sık siyah-beyaz kıyafetler giyen güzel oyuncu bu şık kombiniyle büyük beğeni aldı.

Burcu Esmersoy, iki senedir aşk yaşadığı iş adamı Nazım Akmandil ile İtalya'nın Puglia şehrinde dillere destan bir düğünle evlenmişti.