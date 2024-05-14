Galatasaraylı Burcu’nun siyah-beyaz aşkı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Naim Arıoğlu
Galatasaraylı Burcu’nun siyah-beyaz aşkı
Burcu Esmersoy, siyah-beyaz kombinleriyle herkesi şaşırttı.

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Instagram’da paylaştığı fotoğraflarla sevenlerini ve takipçilerini kendine hayran bırakıyor.

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Farklı kombinleri tarzıyla büyük beğeni toplayan Esmersoy, son paylaşımıyla çok konuşuldu.

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Fanatik Galatasaraylı olduğu bilinen güzel sunucunun bu paylaşımı sosyal medyada ‘Takım mı değiştirdi?’ şakasının yapılmasına neden oldu.

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Sık sık siyah-beyaz kıyafetler giyen güzel oyuncu bu şık kombiniyle büyük beğeni aldı.

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Burcu Esmersoy, iki senedir aşk yaşadığı iş adamı Nazım Akmandil ile İtalya'nın Puglia şehrinde dillere destan bir düğünle evlenmişti.

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