Televizyon izleyicileri, 21 Ocak Pazar gününün yayın akışını öğrenmek için araştırmalara başladı. Google'da "21 Ocak Pazar TV yayın akışı" gibi sorularla arama yapılıyor. Peki, 21 Ocak Pazar TV yayın akışında neler var? 21 Ocak Pazar hangi diziler var?
21 OCAK PAZAR YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Yabancı Damat
08:30 - Konuştukça
09:30 - Set Ekstra
09:45 - Magazin D Pazar
12:45 - Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 - Arda İle Omuz Omuza
14:45 - Arka Sokaklar
18:30 - Kanal D Ana Haber
20:00 - Yargı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:15 - Yerli Sinema Son Hıçkırık
10:00 - Pazar Sürprizi
13:00 - Yerli Sinema İbo İle Güllüşah
15:30 - Kızılcık Şerbeti
18:25 - Hafta Sonu Ana Haber
20:00 - Ne Gemiler Yaktım
00:15 - Sandık Kokusu
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 - ATV’de Hafta Sonu
10:00 - Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet
11:30 - Dizi TV
12:30 - Kardeşlerim
16:55 - Yabancı Sinema Kaos Yürüyüşü
19:00 - ATV Ana Haber
20:00 - Yabancı Sinema Örümcek Adam: Eve Dönüş
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 - Karlar Kraliçesi
08:15 - Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 - Ömer
11:00 - Tülin Şahin İle Moda
12:00 - Vahe İle Tatildeki Mutluluk
14:00 - Sakla Beni
16:00 - Yalı Çapkını
18:15 - Star Ana Haber
19:00 - Çok Güzel Hareketler 2
20:00 - Çok Güzel Hareketler 2
23:45 - Yabancı Sinema Geçit Yok
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 - Oynat Bakalım
07:00 - Aşka Düşman
08:00 - Türkiye’nin Doktorları
09:00 - Gençlik Rüzgarı
10:00 - Gazete Magazin
14:15 - Cevap Ver Türkiye
16:30 - Çarkıfelek
20:00 - Survivor All Star 2024
00:15 - Survivor Ekstra