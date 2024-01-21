21 Ocak Pazar TV yayın akışında neler var? 21 Ocak Pazar hangi diziler var?

Kaynak: Haber Merkezi
21 Ocak Pazar TV yayın akışında neler var? 21 Ocak Pazar hangi diziler var?
21 Ocak Pazar günü televizyon yayın akışı hakkında bilgi sahibi olmak isteyen izleyiciler, Google'da "21 Ocak Pazar TV yayın akışı" gibi aramalarla yayın akışını sorguluyor. Peki, 21 Ocak Pazar TV yayın akışında neler var? 21 Ocak Pazar hangi diziler var?

Televizyon izleyicileri, 21 Ocak Pazar gününün yayın akışını öğrenmek için araştırmalara başladı. Google'da "21 Ocak Pazar TV yayın akışı" gibi sorularla arama yapılıyor. Peki, 21 Ocak Pazar TV yayın akışında neler var? 21 Ocak Pazar hangi diziler var?

21 OCAK PAZAR YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

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KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 - Yabancı Damat

08:30 - Konuştukça

09:30 - Set Ekstra

09:45 - Magazin D Pazar

12:45 - Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 - Arda İle Omuz Omuza

14:45 - Arka Sokaklar

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Yargı

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SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:15 - Yerli Sinema Son Hıçkırık

10:00 - Pazar Sürprizi

13:00 - Yerli Sinema İbo İle Güllüşah

15:30 - Kızılcık Şerbeti

18:25 - Hafta Sonu Ana Haber

20:00 - Ne Gemiler Yaktım

00:15 - Sandık Kokusu

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ATV YAYIN AKIŞI

07:30 - ATV’de Hafta Sonu

10:00 - Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet

11:30 - Dizi TV

12:30 - Kardeşlerim

16:55 - Yabancı Sinema Kaos Yürüyüşü

19:00 - ATV Ana Haber

20:00 - Yabancı Sinema Örümcek Adam: Eve Dönüş

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STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 - Karlar Kraliçesi

08:15 - Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 - Ömer

11:00 - Tülin Şahin İle Moda

12:00 - Vahe İle Tatildeki Mutluluk

14:00 - Sakla Beni

16:00 - Yalı Çapkını

18:15 - Star Ana Haber

19:00 - Çok Güzel Hareketler 2

20:00 - Çok Güzel Hareketler 2

23:45 - Yabancı Sinema Geçit Yok

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TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 - Oynat Bakalım

07:00 - Aşka Düşman

08:00 - Türkiye’nin Doktorları

09:00 - Gençlik Rüzgarı

10:00 - Gazete Magazin

14:15 - Cevap Ver Türkiye

16:30 - Çarkıfelek

20:00 - Survivor All Star 2024

00:15 - Survivor Ekstra

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