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22. dönem Kayseri Milletvekili Mustafa Duru hayatını kaybetti   

AK Parti 22. dönem Kayseri Milletvekili Mustafa Duru, 74 yaşında hayatını kaybetti.   

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 21:58
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22. dönem Kayseri Milletvekili Mustafa Duru hayatını kaybetti   

22. dönem Kayseri Milletvekili Mustafa Duru hayatını kaybetti   
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AKP 22. dönem Kayseri Milletvekili Mustafa Duru, 74 yaşında hayatını kaybetti. Duru’nun cenazesi yarın saat 15.30’da Kayseri Valiliği önünde düzenlenen törenden sonra ikindi namazına müteakip Hulusi Akar Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Bünyan’da toprağa verilecek. 

Mustafa Duru kimdir? 

Mustafa Duru 1949 yılında Bünyan’da doğdu. Baba adı Tayyar, anne Adı Gülyeter’dir. İlkokulu Çağlayan İlkokulunda okuyan Duru, ortaokulu Bünyan’da okuduktan sonra, Lise öğretimini Kayseri Lisesi’nde tamamladı. Adana İktisadi Ticari Bilimler Akademisi Makine Mühendislik Yüksek Okulunun gece bölümünden 1973 yılında mezun oldu. Mezuniyet sonrası 1975 yılında bir plastik fabrikasına işletme mühendisi olarak girdi. Ağabeyi ile 1976 yılında kurduğu özel bir şirkette hem müdür hem de yönetici olarak çalıştı. 1980 - 1986 Yılları arasında kurduğu iş yerinde genel müdürlük ve yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak görev yaptı. Hacılar Elektrik A.Ş.’de 6 ay Makine Bakım ve Proje Grubunda müdürlük görevinde bulundu. Ardından iki arkadaşıyla beraber yeni bir inşaat firması kurdu. Anavatan Partisi’nin Kayseri’de kuruluşunda kurucu olarak görev aldı (1983). Daha sonra Refah Partisi’ne katıldı ve il yönetiminde çalıştı. Fazilet Partisi’nin Kayseri’de kuruluşunda ve daha sonra AK Parti’nin Kayseri’de kuruluşunda il yönetim kurulu üyesi olarak çalıştı. AK Parti’nin Kayseri’de fiilen örgütlenmesinde görev alarak 2002 seçimlerinde bu partiden Kayseri Milletvekili seçildi. Milletvekili seçildikten sonra Kamu İktisadi Komisyonunda görev aldı. 2007 seçimlerinde milletvekilliğinin sona ermesi üzerine kendi şirketini tekrar faaliyete geçirerek iş hayatına geri döndü. Evli ve 3 çocuk babasıdır. (İHA)     

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