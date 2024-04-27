Arda Güler'in arkadaşı Jude Bellingham'ın son aşkı kasıp kavurdu. İspanya onu konuşuyor

İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen, Arda Güler'in de yakın arkadaşı olan Jude Bellingham'ın son aşkı İspanya ve İngiltere'de gazetelerin manşetlerinde yer aldı.

20 yaşındaki Bellingham'ın Hollandalı model Laura Celia Valk ile aşk yaşadığı belirtildi.

İngiltere'nin The Sun Gazetesi, 25 yaşındaki modelle Bellingham'ın aşkını flaş haber olarak duyurdu ve Valk'ın Madrid'e gelerek Bellingham'ın evinde bir süre kaldığını ileri sürdü.

İspanyol basını da çiftin birlikte olduğunu duyururken, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki Bayern Münih maçını hatırlatarak, Bellingham'ın form durumunun takımı için çok önemli olduğunu yazdı.