İzleyiciler 23 Aralık Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 23 Aralık Cumartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 23 Aralık Cumartesi TV yayın akışında ne var? 23 Aralık Cumartesi bugün hangi diziler var?

Cumartesi televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 23 Aralık Cumartesi yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 23 Aralık Cumartesi TV yayın akışında ne var? 23 Aralık Cumartesi bugün hangi diziler var?

23 ARALIK CUMARTESİ YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

TV8 YAYIN AKIŞI

09:00 Kırmızı Oda

10:00 Oynat Bakalım

12:30 Gazete Magazin

17:15 Masterchef Türkiye All Star

20:00 Masterchef Türkiye All Star

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Sandık Kokusu

15:45 Ne Gemiler Yaktım

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Arak

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 Abigail: Sınırların Ötesinde

11:00 Yerli dizi tekrar / Sinema

14:00 Yerli dizi tekrar / Sinema

16:00 Yerli dizi tekrar / Sinema

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Mısır Tanrıları

ATV YAYIN AKIŞI

10:00 Umut Çizgisi

11:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

13:00 Aldatmak

16:00 Altın Kafes

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kızıl Goncalar

14:00 Şahane Hayatım

16:30 Hudutsuz Sevda

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Adım Farah

KANAL D YAYIN AKIŞI

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Üç Kız Kardeş

16:00 Dilek Taşı

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Pele: Bir Efsanenin Doğuşu

22:15 Çılgın Joe