TEM Otoyolu’nda beyaz eşya yüklü TIR’ın dorsesi alev alev yandı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde TEM Otoyolu’nun Ankara istikametinde seyir halinde olan Salih Çetin kontrolündeki beyaz eşya yüklü TIR’ın dorsesi bilinmeyen bir nedendenle saat 22.30 sıralarında yanmaya başladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Alevlerden zarar gören dorse ve içerisinde yüklü bulunan beyaz eşyalar tamamen kullanılamaz hale geldi.
KİLOMETRELERCE TRAFİK OLUŞTU
Öte yandan yangın sebebiyle otoyolun Ankara istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Çalışmalar nedeniyle ulaşım bir süreliğine D-100’e yönlendirildi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
İlgili Haberler