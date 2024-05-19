TEM Otoyolu’nda beyaz eşya yüklü TIR’ın dorsesi alev alev yandı

Kaynak: DHA
TEM Otoyolu’nda beyaz eşya yüklü TIR’ın dorsesi alev alev yandı
Kocaeli’nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde beyaz eşya yüklü TIR’ın dorsesi yandı. Yangın nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde TEM Otoyolu’nun Ankara istikametinde seyir halinde olan Salih Çetin kontrolündeki beyaz eşya yüklü TIR’ın dorsesi bilinmeyen bir nedendenle saat 22.30 sıralarında yanmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Alevlerden zarar gören dorse ve içerisinde yüklü bulunan beyaz eşyalar tamamen kullanılamaz hale geldi.

KİLOMETRELERCE TRAFİK OLUŞTU

Öte yandan yangın sebebiyle otoyolun Ankara istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Çalışmalar nedeniyle ulaşım bir süreliğine D-100’e yönlendirildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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