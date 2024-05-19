Çalışanın fazla mesaisine de yasak geldi. 81ile yazı gitti

Geçim sıkıntısı çeken kamu çalışanları fazla mesaiyi kabul ederek aylık gelirini artırarak evini geçindirmeye çalışıyordu. Ancak Kamu Personeline Yeni Tasarruf Genelgesi kapsamında fazla mesai ücretlerine de sınırlama getirildi.

Tüm Türkiye'de uygulanacak tasarruf genelgesine göre, çalışanların zorunlu haller dışında fazla mesai yapması ve nöbete kalarak çalışması kaldırıldı. Zorunlu haller dışında yapılan fazladan çalışmalara ücret ödenmeyecek.

Kamuda Tasarruf Paketi ile birlikte yaşadığı yerde toplu taşıma olan binlerce memurun bindiği servisler kaldırılmıştı. Diğer yandan kamuda tasarruf paketi kapsamında çalışanların tatil yapmayarak izinlerini biriktirmeleri de yasaklandı.

YARDIMLARIN DA ŞEKLİ DEĞİŞTİ

Kamu çalışanları her yıl imzalanan toplu sözleşmelerle koruyucu giyim ve donanım malzemeleri alıyordu. Artık bu yardımlar nakdi yardım olmaktan çıkarılarak ayni yardım şeklinde verilecek. Bu yardımların karşılanması için paraya çevrilebilecek herhangi çek ya da kupan verilmeyecek.

KAMU PERSONELİNE FAZLA MESAİ YASAĞI

Resmi Gazete'de yayımlanan yürürlüğü giren tasarruf genelgesi kamu personeli olarak çalışanlara birçok kısıtlamayı içeriyor. Servis haklarını kaybeden çalışanlar fazla mesai yaparak aile bütçesine destek olamayacak.

ÇALIŞANIN FAZLA MESAİSİ DENKLEŞTİRME YÖNTEMİ İLE KARŞILANACAK

Genelgeye göre, kamu personeli zorunlu haller dışında fazla çalışma ücreti ve nöbet ücreti alacak şekilde çalıştırılmayacak. Eğer yine de çalışana fazla mesai yaptırılırsa bu süre karışlığında çalışanın serbest zaman ve denkleştirme yapmasın sağlanacak

DENKLEŞTİRME SİSTEMİ NEDİR?

İş Kanunu'na göre fazla çalışma yapan çalışan bunun karşılığında zamlı ücret yerine fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat 15 dakika veya bir saat 30 dakikayı serbest zaman kazanabiliyor.

Denkleştirme sisteminde işçiyle işverenin anlaşması şartıyla haftalık 45 saat olan çalışma süresi, haftanın çalışılan günlerine günde 11 saati aşmamak şartıyla dağıtılabiliyor. Bu halde, yoğunlaştırılmış iş haftası veya haftalarından sonraki dönemde işçi daha az sürelerle çalıştırılarak önceki çalıştığı saatleri geri alıyor.