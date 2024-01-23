Televizyon izleyicileri, 23 Ocak Salı gününün yayın akışını öğrenmek için araştırmalara başladı. Google'da "23 Ocak Salı TV yayın akışı" gibi sorularla arama yapılıyor. Peki, 23 Ocak Salı TV yayın akışında neler var? 23 Ocak Salı hangi diziler var?
23 OCAK SALI YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
SHOW TV GÜNÜN PROGRAMLARI
08:00 "Bu Sabah" ile güne başlayın.
10:00 "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" dizisiyle duygusal bir mola.
12:30 "Aslı Hünel İle Gelin Evi"nde unutulmaz anlar.
15:00 "Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme"de güncel konular.
18:45 "Show Ana Haber" ile günün öne çıkan haberleri.
20:00 "Aile" dizisiyle eğlenceli bir akşam.
00:15 "Sandık Kokusu" ile geceye renk katın.
03:00 "Ne Gemiler Yaktım" belgeseliyle geç saatlere veda.
05:30 "Kızılcık Şerbeti" ile günün son bulması.
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 "Kahvaltı Haberleri" ile günün ilk bilgileri.
10:00 "Müge Anlı İle Tatlı Sert"te çözülemeyen olaylar.
13:00 "atv Gün Ortası" programıyla günün özet.
14:00 "Mutfak Bahane" ile lezzetli dakikalar.
16:00 "Esra Erol’da"da duygusal hikayeler.
19:00 "ATV Ana Haber" ile günün önemli gelişmeleri.
20:00 "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisiyle dram dolu anlar.
00:20 "Safir" dizisiyle geceye devam.
03:20 "Mutfak Bahane" ile gece geç saatlere renk.
05:20 "Yeter" dizisiyle günü tamamla.
KANAL D PROGRAM AKIŞI
06:45 "Güneşi Beklerken" ile günün başlangıcı.
09:00 "Neler Oluyor Hayatta?" ile güncel konular.
11:00 "Camdaki Kız" dizisiyle romantik dakikalar.
13:00 "Gelinim Mutfakta" yarışması ile lezzet şöleni.
16:00 "Aşk ve Umut" dizisiyle duygu dolu anlar.
17:30 "Arka Sokaklar"ın polisiye dünyası.
18:30 "Kanal D Ana Haber" ile günün özeti.
20:00 "Üç Kız Kardeş" dizisiyle dramatik anlar.
STAR TV GÜNÜN YAYIN AKIŞI
07:00 "Kiralık Aşk" dizisiyle güne enerji katın.
09:45 "Sabahın Sultanı Seda Sayan" ile güneşli bir gün.
13:30 "Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak" programı.
16:15 "Söz" dizisiyle heyecan devam ediyor.
18:15 "Star Haber" ile günün önemli gelişmeleri.
19:00 "Ömer" dizisiyle dram ve aksiyon.
20:00 "Ömer" dizisi devam ediyor.
00:15 "Yalı Çapkını" ile eğlenceli dakikalar.
03:00 "Kiralık Aşk" dizisiyle geç saatlere veda.
05:00 "Fazilet Hanım ve Kızları" dizisiyle günü tamamla.
TV8 YAYIN PROGRAMI
06:00 "Dizi" ile günün ilk saatleri.
07:15 "8'de Sağlık" ile sağlıklı bilgiler.
08:30 "Aramızda Kalmasın" programıyla eğlence.
11:15 "Survivor All Star 2024" heyecanı.
12:00 "Demet ve Jess'le Gel Konuşalım" ile sohbet.
14:00 "Survivor Ekstra" ile yarışma analizi.
16:00 "Zuhal Topal’la Yemekteyiz" yarışması.
20:00 "Survivor All Star 2024" devam ediyor.
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 "İlker Karagöz İle Çalar Saat" programı.
10:30 "Çağla İle Yeni Bir Gün" ile güne başlangıç.
12:00 "Yasak Elma" dizisiyle dramatik anlar.
13:30 "En Hamarat Benim" yarışması.
16:15 "Yabani" dizisiyle gerilim devam ediyor.
19:00 "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber" ile gündem.
20:00 "Yabani" dizisi devam ediyor.
00:00 "Şahane Hayatım" ile gece eğlencesi.