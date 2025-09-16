23 yaşındaydı... Kahreden ölüm

23 yaşındaydı... Kahreden ölüm

Vatani görevini yapmak için Isparta'ya giden er Serhat Gündüz hayatını kaybetti.

Vatani görevini yapmak için Isparta'ya giden 23 yaşındak er Serhat Gündüz, aniden rahatsızlandı. Gündüz, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

"ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ"

Özgün Kocaeli'nin haberine göre 23 yaşındaki Gündüz'ün ölüm nedeni, çoklu organ yetmezliği...

23 yaşında hayatını kaybeden askerin ani ölüm haberi Kocaeli'de yaşayan ailesini üzüntüye boğdu.

