CHP'li isim Erdoğan'a sert çıktı! 'Kim namuslu kim namussuz...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Katar dönüşü uçaktakilerin sorularına yanıt verirken CHP'yi hedef aldı. Erdoğan CHP'ye yönelik davalarda taraf olmadığını söyleyerek CHP'den AKP'ye geçmek isteyen siyasetçilere de kapılarını açık tutacaklarını belirtti.

'KİM NAMUSLU KİM NAMUSSUZ HALK KARAR VERSİN'

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen CHP'li Ali Mahir Başarır, partisini hedef alan Erdoğan'a erken seçim çağrısı yaparak "Türkiye'de yapılacak tek bir şey var. Erken seçimdir ya da öne alınmış seçimdir. Kim namuslu? Kim namussuz? Kim doğru? Kim yanlış? Bu halk karar versin" diye seslendi.

Erdoğan'ın artık uçaktan inip Türkiye'nin ekonomik gerçeklerini konuşması gerektiğini söyleyen Başarır "Hodri meydan" ifadelerini kullandı.

Başarır'ın açıklaması şöyle

"Son olarak bir şeyi daha ortaya koymak istiyoruz. Biz ki Cumhurbaşkanı uçakta da sorulara cevap vermiş. Partimizin geleceği, partimizin kurultayı ile ilgili artık uçaktan in, ayakların yere bassın. Türkiye gerçeklerini gör.

Türkiye gerçeklerini konuşalım. Türkiye gerçeklerini tartışalım. Ama bunu yapmıyorsun. Türkiye'de yapılacak tek bir şey var. Erken seçimdir ya da öne alınmış seçimdir. Ama sonuçta Türkiye'yi kurtaracak tek şey seçimdir. Kendine güveniyorsan eğer bir parça bu topluma güveniyorsan, önündeki anketleri biliyorum.

"ANKETLERİ GÖRÜYORSAN..."

Anketleri görüyorsan çık gücünü sandıkta, sokakta göster. Hodri meydan, haydi bakalım. Çıkalım. Kim namuslu? Kim namussuz? Kim doğru? Kim yanlış? Bu halk karar versin"

