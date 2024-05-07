23 yıl hapis cezası bulunan hırsız yakalandı

Kaynak: İHA
23 yıl hapis cezası bulunan hırsız yakalandı
Aksaray’da hırsızlık suçu sebebi ile aranan ve hakkında 23 yıl hapis cezası olan şahıs polis tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, aranan şahıslara yönelik çeşitli çalışmalar yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri “Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık” suçu nedeniyle 23 yıl hapis cezası olan Ö.K. (22) adlı şahsı takibe aldı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahsın gizlendiği ikameti belirleyen ekipler operasyon için düğmeye bastı.

İkamete yönelik düzenlenen operasyonda şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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