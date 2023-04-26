24 yaşındaki genç kadın evinde ölü bulundu

Olay, Atalar Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın birinci katında, bugün saat 15:00 sıralarında gerçekleşti.

Bir markette kasiyer olarak çalışan Çilem Uram'dan haber alamayan erkek arkadaşı, genç kadının evine gitti.

Eve girdiğinde hareketsiz halde bulunan Uram'ı görünce hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrol sonucunda Uram'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Uram'ın ölümü şüpheli bulununca, polis ekipleri evde inceleme yaptı. Uram'ın cansız bedenini bulan erkek arkadaşı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Savcının incelemesi sonrasında Uram'ın cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Genç kadının ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek.