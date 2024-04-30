Parayı veren düdüğü çalar atasözünün anlamı nedir?

Parayı veren düdüğü çalar atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir kişinin bir konuda finansal katkı sağlayan kişinin, o konudaki kararlarda daha fazla söz sahibi olacağını ifade etmek amacıyla kullanılmaktadır.

Bir projeye, işe veya başka bir konuya maddi destek veren birinin, o işin yönetimi ve karar alma süreçlerinde daha fazla etkisi ve kontrolü olmasını ifade eder.

PARAYI VEREN DÜDÜĞÜ ÇALAR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Bu devirde parayı veren düdüğü çalar, bak nasıl da yine benim değil onun dediği oldu."