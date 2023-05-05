24 yaşındaki kadın eşi tarafından darp edilerek katledildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde eşini darp ederek öldüren şahıs, polise teslim oldu.
BAYGIN HALDE BULUNAN KADIN KURTARILAMADI
Yeni Mahalle'de ikamet eden iki çocuk annesi Edanur Arslan'ın (24) yakınları evden gelen bağırma sesleri üzerine eve girdi.
Baygın halde bulunan Edanur Arslan, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
EŞİNİ KATLEDEN ADAM TESLİM OLDU
Kadının eşi M.A, polis merkezine giderek eşini darp ettiğini söyledi ve teslim oldu.
Kadının cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.