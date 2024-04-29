77 motosiklet sürücüsüne 249 bin 239 TL ceza

Kaynak: İHA
77 motosiklet sürücüsüne 249 bin 239 TL ceza
Gaziantep'te polis ekiplerinin parklarda gerçekleştirdiği denetimler sonucunda 77 motosiklet sürücüsüne toplamda 249 bin 239 TL para cezası kesildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Nisan tarihinde parklarda yapılan denetimlerde sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığını kontrol etti.

Denetimler sonucunda 77 motosiklet sürücüsüne çeşitli ihlaller nedeniyle para cezası uygulandı. Toplamda 249 bin 239 TL tutarındaki cezalar, trafik kurallarına uymayan sürücülere verildi. Bu denetimler, trafik güvenliğinin sağlanması ve trafik kurallarının ihlal edilmesinin önlenmesi amacıyla düzenlenmiştir. Polis ekipleri, benzer denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini ve trafik kurallarına uymayan sürücülere gerekli cezaların kesilmeye devam edeceğini belirtti. Bu tür denetimlerin, trafikte disiplini sağlamak ve sürücülerin can güvenliğini korumak adına önemli bir önlem olduğu vurgulandı.

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