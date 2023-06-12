24 yaşındaki ünlü model hayatını kaybetti. Podyumda ışık platformu çökünce dehşeti yaşadılar

Hindistan'ın Noida şehrinde düzenlenen moda festivalinde, podyum ışıklarını taşıyan platform çöktü. 24 yaşındaki model Vanshika Chopra'nın olay sırasında hayatını kaybetti. Gösterinin organizatörü ve ışık montajcıları kazanın ardından gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza, moda gösterisinin devam ettiği pazar günü saat 13.30 sularında Laxmi Stüdyosu'nda meydana geldi. Olayda ismi Bobby Raj olarak açıklanan başka bir kişi de yaralandı. Raj, sağlık ekipleri tarafından yakın bir hastaneye kaldırıldı.

Moda gösterisinin organizatörü ve ışıkların montajını yapan kişiler polis tarafından gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.