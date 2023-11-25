İzleyiciler 25 Kasım Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 25 Kasım Cumartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 25 Kasım Cumartesi TV yayın akışında ne var? 25 Kasım Cumartesi bugün hangi diziler var?
Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 25 Kasım Cumartesi yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 25 Kasım Cumartesi TV yayın akışında ne var? 25 Kasım Cumartesi bugün hangi diziler var?
25 KASIM CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Yuvam Olsun
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Shoe
23:45 Kızılcık Şerbeti
02:15 Aile
05:30 Yeni Gelin
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Ateş Kuşları
13:00 Kardeşlerim
16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Safir
02:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
04:30 Cennetin Gözyaşları
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Bir Derdim Var
16:15 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Maymunlar Cehennemi: Savaş (Yabancı Sinema)
22:45 Cehennem Melekleri 2 (Yabancı Sinema)
00:45 Maymunlar Cehennemi: Savaş (Yabancı Sinema)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Yuvam Olsun
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Shoe
23:45 Kızılcık Şerbeti
02:15 Aile
05:30 Yeni Gelin
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Ateş Kuşları
13:00 Kardeşlerim
16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Safir
02:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
04:30 Cennetin Gözyaşları
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Bir Derdim Var
16:15 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Maymunlar Cehennemi: Savaş (Yabancı Sinema)
22:45 Cehennem Melekleri 2 (Yabancı Sinema)
00:45 Maymunlar Cehennemi: Savaş (Yabancı Sinema)
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:15 Fazilet Hanım ve Kızları
08:30 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:30 Kiralık Aşk
11:30 Sakla Beni
14:00 Yerli Dizi Tekrar
16:00 Ömer
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Sakla Beni
22:45 Ömer
02:00 Sakla Beni
04:15 Kiralık Aşk
TV8 YAYIN AKIŞI
08:45 Süper Bir Takım
09:00 Kral Şakir: Mikrop Avcıları & Cumburlop! (Yerli Sinema)
10:45 Oynat Bakalım
12:30 Gazete Magazin
17:15 MasterChef Türkiye All Star
18:00 Kral Şakir: Mikrop Avcıları (Yerli Sinema)
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 %100 Futbol