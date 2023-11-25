İzleyiciler 25 Kasım Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 25 Kasım Cumartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 25 Kasım Cumartesi TV yayın akışında ne var? 25 Kasım Cumartesi bugün hangi diziler var?

Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 25 Kasım Cumartesi yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 25 Kasım Cumartesi TV yayın akışında ne var? 25 Kasım Cumartesi bugün hangi diziler var?

25 KASIM CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Yuvam Olsun

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Shoe

23:45 Kızılcık Şerbeti

02:15 Aile

05:30 Yeni Gelin

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Ateş Kuşları

13:00 Kardeşlerim

16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Safir

02:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

04:30 Cennetin Gözyaşları

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Bir Derdim Var

16:15 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Maymunlar Cehennemi: Savaş (Yabancı Sinema)

22:45 Cehennem Melekleri 2 (Yabancı Sinema)

00:45 Maymunlar Cehennemi: Savaş (Yabancı Sinema)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Yuvam Olsun

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Shoe

23:45 Kızılcık Şerbeti

02:15 Aile

05:30 Yeni Gelin

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Ateş Kuşları

13:00 Kardeşlerim

16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Safir

02:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

04:30 Cennetin Gözyaşları

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Bir Derdim Var

16:15 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Maymunlar Cehennemi: Savaş (Yabancı Sinema)

22:45 Cehennem Melekleri 2 (Yabancı Sinema)

00:45 Maymunlar Cehennemi: Savaş (Yabancı Sinema)

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:15 Fazilet Hanım ve Kızları

08:30 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:30 Kiralık Aşk

11:30 Sakla Beni

14:00 Yerli Dizi Tekrar

16:00 Ömer

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Sakla Beni

22:45 Ömer

02:00 Sakla Beni

04:15 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

08:45 Süper Bir Takım

09:00 Kral Şakir: Mikrop Avcıları & Cumburlop! (Yerli Sinema)

10:45 Oynat Bakalım

12:30 Gazete Magazin

17:15 MasterChef Türkiye All Star

18:00 Kral Şakir: Mikrop Avcıları (Yerli Sinema)

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 %100 Futbol