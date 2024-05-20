Flaş… Flaş... Netanyahu hakkında tutuklama kararı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında, Uluslararası Ceza Mahkemesi tutuklama kararı çıkardı. Tutuklama emrinin savaş suçları sebebiyle verildiği belirtildi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu, Gallant hakkında yakalama talebinde de bulundu. Kararda, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf hakkında da yakalama talep edildi.

Netanyahu ve Gallant'a yönelen suçlamaların arasında; insani yardım malzemelerinin reddi de dahil olmak üzere bir savaş yöntemi olarak insani yardım malzemelerinin imha edilmesi, bir savaş yöntemi olarak açlığa neden olunması, çatışmalarda sivillerin kasıtlı olarak hedef alınması yer alıyor.

NEDENİ SAVAŞ SUÇLARI

7 Ekim tarihinden bu yana İsrail’in Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 456 Filistinli hayatını kaybetti. Süreç boyunca hastaneler bile, hava saldırılarından payına düşeni alırken, İsrail ordusu yakın zamanda Refah kentine kara harekâtı başlatmıştı.

Mahkeme savcısı, Hamas liderleri hakkında da 7 Ekim'de İsrail’e karşı gerçekleştirilen saldırılarda rol oynamaları sebebiyle savaş suçu ve insanlığa karşı suç işledikleri gerekçesiyle tutuklama emri çıkarılmasını talep etti.