Flaş… Flaş... Netanyahu hakkında tutuklama kararı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Flaş… Flaş... Netanyahu hakkında tutuklama kararı
Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında tutuklama kararı verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında, Uluslararası Ceza Mahkemesi tutuklama kararı çıkardı. Tutuklama emrinin savaş suçları sebebiyle verildiği belirtildi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu, Gallant hakkında yakalama talebinde de bulundu. Kararda, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf hakkında da yakalama talep edildi.

Netanyahu ve Gallant'a yönelen suçlamaların arasında; insani yardım malzemelerinin reddi de dahil olmak üzere bir savaş yöntemi olarak insani yardım malzemelerinin imha edilmesi, bir savaş yöntemi olarak açlığa neden olunması, çatışmalarda sivillerin kasıtlı olarak hedef alınması yer alıyor.

thumbs-b-c-4d3f229aa5f311fd100e01568fc5c38f.jpgNEDENİ SAVAŞ SUÇLARI

7 Ekim tarihinden bu yana İsrail’in Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 456 Filistinli hayatını kaybetti. Süreç boyunca hastaneler bile, hava saldırılarından payına düşeni alırken, İsrail ordusu yakın zamanda Refah kentine kara harekâtı başlatmıştı.

Mahkeme savcısı, Hamas liderleri hakkında da 7 Ekim'de İsrail’e karşı gerçekleştirilen saldırılarda rol oynamaları sebebiyle savaş suçu ve insanlığa karşı suç işledikleri gerekçesiyle tutuklama emri çıkarılmasını talep etti.

1x-1.jpg

İlgili Haberler
Netanyahu, Biden'ın günah keçisi mi olacak
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı İsrail’e gidiyor
Kabineden Netanyahu’ya tehdit. İsrail’de Gazze gerilimi
Netanyahu: Refah harekatı pek çok meseleyi çözecek
Netanyahu: Refah harekatı pek çok meseleyi çözecek
Netanyahu'dan dikkat çeken Hamas açıklaması
Ömer Çelik'ten İsrailli bakana sert tepki: Soykırım örgütünün sözcüsüdür
Kolombiya Cumhurbaşkanı’ndan Netanyahu'ya sert çıkış
Dört ülke Filistin'i tanıyacak
Dört ülke Filistin'i tanıyacak
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ABD'ye: Gerekirse yalnız kalırız
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ABD'ye: Gerekirse yalnız kalırız
İsrailli bakanın talimatıyla El Cezire’nin ofisine el konuldu
Haluk Levent'ten BM konferansında İsrail ve Netanyahu'ya tepki: Konuşma metnini son anda değiştirdi
Netanyahu gerekirse yalnız kalırız dedi. İsrail ve ABD bu kez karşı karşıya
Biden'dan Netanyahu'ya silah sevkiyatı tehdidi: Refah’a kapsamlı bir saldırıyla girilirse durdururuz
Son Haberler
Kassandra bu ay olacakları açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin öleceğini de bildi Gündem
Kassandra bu ay olacakları açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin öleceğini de bildi
Adele cinsiyetini seçti Magazin
Adele cinsiyetini seçti
Emekliden kurban isyanı: 3 bin lirayla tavuk kesemeyiz Gündem
Emekliden kurban isyanı: 3 bin lirayla tavuk kesemeyiz
İstanbul'da film gibi soygun! Kuyumcuya buradan girmişler Gündem
İstanbul'da film gibi soygun! Kuyumcuya buradan girmişler
Dursun Özbek'ten apar topar flaş karar Spor
Dursun Özbek'ten apar topar flaş karar
Fatih Altaylı'dan TÜGVA SETA ve TÜRGEV yorumu: Bunlar da mı vatana ihanet ediyor? Gündem
Fatih Altaylı'dan TÜGVA SETA ve TÜRGEV yorumu: Bunlar da mı vatana ihanet ediyor?
Akıncı TİHA İran dönüşü gökyüzünde ay yıldız çizdi Gündem
Akıncı TİHA İran dönüşü gökyüzünde ay yıldız çizdi