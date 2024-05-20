Bakan açıkladı. Gıda işletmelerine 227 milyon lira ceza

Kaynak: AA
Bakan açıkladı. Gıda işletmelerine 227 milyon lira ceza
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024 yılında gıda işletmelerine yönelik denetimlerde 227 milyon liranın üzerinde idari para cezası kesildiğini, 118 işletme hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, gıda denetimlerine, taklit ve tağşiş ürünlere ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Bakan Yumaklı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üretenlerin ve satanların belirli aralıklarla kamuoyuna açıklandığını belirtti.

Gıda konusunda yasaların verdiği tüm yetkilerin kullanıldığına işaret eden İbrahim Yumaklı, soru önergesi üzerine yılın ilk dört ayıyla ilgili denetim sonuçlarını açıkladı Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, şunları kaydetti:

"3 Mayıs 2024 itibarıyla gıda işletmelerine 375 bin 246 denetim yapılmış olup denetim sonucunda olumsuzluk tespit edilen 4 bin 990 işletmeye toplamda 227 milyon 146 bin 180 lira idari para cezası uygulanmıştır. 118 işletme için Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Bakanlığımız kontrol görevlileri tarafından gıda numune alma planı kapsamında çiğ kırmızı et, kıyma, hazırlanmış kırmızı et karışımları ve kırmızı et ürünlerinde, domuz eti ve tek tırnaklı hayvan eti aranması amacıyla numuneler alınarak analizler yapılmakta ve mevzuata aykırılık tespit edilen durumlarda gerekli yasal işlemler uygulanmaktadır."

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