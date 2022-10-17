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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Arapları çıldırttı

Suudi Arabistan Ligi 8. hafta mücadelesinde Al-Nassr ile Al Feiha karşı karşıya geldi. Müsabaka; Al-Nassr'ın 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanırken, karşılaşmaya Luiz Gustavo ve Anderson Talisca damga vurdu.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 13:40
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25 metreden attığı golle Suudi Arabistan'da gündem olan Gustavo spor spikerini adeta çıldırttı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Arapları çıldırttı
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Al-Nassr forması giyen Gustavo ve Talisca, attıkları gollerle takımlarına galibiyeti getirdi.

Özellikle Luiz Gustavo'nun 75. dakikada perdeyi açtığı golün ardından maçın spikeri adeta kendinden geçti. Spikerin "Allah Allah" nidalarıyla sunduğu gol, sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Suudi Arabistan Ligi'nde 8. hafta karşılaşmasında Al-Nassr, Al Feiha'yı konuk etti. MRSOOL Park'ta oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Al-Nassr'a galibiyeti getiren golleri 81. ve 84. dakikalarda Anderson Talisca ile 74. ve 87. dakikalarda Luiz Gustavo kaydetti.

Karşılaşmada gol perdesini açan Luiz Gustavo'nun sayısı ise görenlerin dikkatini çekti.

Brezilyalı yıldızın yaklaşık 25 metre mesafeden sol ayağıyla yaptığı vuruş; ağlarla buluşurken, maçın spikerinin gole olan tepkisi sosyal medyanın gündemine oturdu

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