Tekstil işçilerini taşıyan servis minibüsü kaza yaptı: 10 yaralı

Tekstil işçilerini taşıyan servis minibüsü kaza yaptı: 10 yaralı
Düzenleme: Kaynak: İHA
Ordu’nun Ünye ilçesinde, tekstil işçilerini taşıyan minibüsün bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Tekstil işçilerini taşıyan servis minibüsü kaza yaptı: 10 yaralı 1

Ordu’nun Ünye ilçesi Nuriye Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde trafik kazası meydana geldi.

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Tekstil işçilerini taşıyan servis minibüsü kaza yaptı: 10 yaralı 2

Edinilen bilgiye göre, Ünye’de bulunan özel bir tekstil firmasına ait çalışanları taşıyan Yüksel Öztürk idaresindeki 52 S 2134 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti.

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Tekstil işçilerini taşıyan servis minibüsü kaza yaptı: 10 yaralı 3

Sürücü, önce orta refüjde bulunan bariyerlere, sonra ise yol kenarında kaldırıma çarparak durabildi.

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Tekstil işçilerini taşıyan servis minibüsü kaza yaptı: 10 yaralı 4

Kazada takla atmaktan son anda kurtulan minibüs içerisinde bulunan 10 kişi yaralandı.

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Tekstil işçilerini taşıyan servis minibüsü kaza yaptı: 10 yaralı 5

Yaralılardan 4'ü ilçedeki özel bir hastaneye, sürücüyle birlikte diğer yaralılar ise Ünye Devlet Hastanesine sevk edildi.

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Tekstil işçilerini taşıyan servis minibüsü kaza yaptı: 10 yaralı 6

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik tescil Büro Amirliği ekipleri, kaza sonrası sahil yolunda meydana gelen yoğun trafiği kontrollü olarak sağladı.

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Tekstil işçilerini taşıyan servis minibüsü kaza yaptı: 10 yaralı 7

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kaza anı bölgede bulunan bir güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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