Tekstil işçilerini taşıyan servis minibüsü kaza yaptı: 10 yaralı

Ordu’nun Ünye ilçesi Nuriye Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde trafik kazası meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Ünye’de bulunan özel bir tekstil firmasına ait çalışanları taşıyan Yüksel Öztürk idaresindeki 52 S 2134 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Sürücü, önce orta refüjde bulunan bariyerlere, sonra ise yol kenarında kaldırıma çarparak durabildi.
Kazada takla atmaktan son anda kurtulan minibüs içerisinde bulunan 10 kişi yaralandı.
Yaralılardan 4'ü ilçedeki özel bir hastaneye, sürücüyle birlikte diğer yaralılar ise Ünye Devlet Hastanesine sevk edildi.
Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik tescil Büro Amirliği ekipleri, kaza sonrası sahil yolunda meydana gelen yoğun trafiği kontrollü olarak sağladı.
Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kaza anı bölgede bulunan bir güvenlik kameralarına anbean yansıdı.