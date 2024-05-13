Burak Özçivit reklama doymuyor. Mobilya, giyim, banka, dizi!

Oyuncu Burak Özçivit, birbiri ardına yaptığı reklam anlaşmalarıyla gündemden düşmüyor. Son olarak faaliyetlerine geçtiğimiz yıl başlayan dijital bir bankanın kampanya yüzü olan Özçivit, portföyüne her geçen gün yeni markaları ekliyor.

Özçivit, bu reklam filminde günlük hayatındaki koşuşturmaya dijital olarak nasıl uyum sağladığını birbirinden farklı sahneler eşliğinde izleyiciyle paylaşıyor.

KARISIYLA MOBİLYA FİRMASI REKLAMINDA

Kendisi gibi oyuncu olan Fahriye Evcen ile mutlu bir evlilik yaşayan Burak Özçivit, aynı anda TV’lerde ve billboardlarda boy gösteriyor ve çift ünlü bir mobilya firmasının reklamlarında oynuyor.

Sektöre bomba gibi düşen anlaşmada ikilinin 80 milyon TL aldığı iddia edilmişti.

GİYİM FİRMASIYLA 6. YILI

6 yıldır ünlü bir giyim firmasının da yüzü olan Özçivit, bu markayla işbirliğini halen devam ettiriyor.

Özçivit’in bu firmayla 2018 yılında ilk yıl için 2.5 milyon TL, sonraki 2 yıl içinde 3 milyon TL'ye el sıkıştığı iddia edilmişti. Yeni sezon için de markayla anlaşan oyuncunun ne kadara para alacağı merak konusu oldu.

DİZİDE BİR SEZON DAHA KAPTI

Bu gelişmeler yaşanırken bir bomba haberde oynadığı 2019’dan beri oynadığı diziden geldi. TRT 1’de yayınlanan ‘Kuruluş Osman’ dizisinin ‘Osman beyi’ Burak Özçivit, 6. sezon içinde yapımcılarla el sıkıştı.

Kuruluş Osman dizisinin başrolünde rol almaya devam eden Burak Özçivit ve eşi mobilya markasının reklamı için 2 senelik anlaşma imzalamıştı.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcan'ın Karan ve Kerem adında iki oğulları var.