25 milyar e-posta adresi ve kredi kartı bilgisi satışa çıktı. Milyarlarca kişinin verileri tehlikede

Yeniçağ Özel / Editör: Serkan Talan

İnternette kullanıcı verilerinin çalınarak satılmasının geldiği korkunç durum yayınlanan son raporla gözler önüne serildi. Digital Shadows Photon Research’ün yayınladığın rapora göre 2022 yılında yaklaşık 25 milyar kredi kartı bilgisi, e-posta bilgisi, telefon numarası ve kullanıcı bilgileri çalınarak internetin karanlık yüzünde satışa çıkarıldı.

Çalınan kullanıcı bilgileri yasa dışı faaliyetlerde, kredi kartı ile çeşitli ürünlerin alımında hatta sosyal güvenlik numarası kullanılarak başka biriymiş gibi sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler.

“Dark Web” olarak bilinen karanlık ağ, internetin üç katmanından biridir. Kullanıcılar karanlık ağda anonim bir şekilde geziyorlar. Buradaki internet siteleri şifreli olduğu için her kullanıcı karanlık ağda gezemez. Buranın kullanılması için farklı bir arama motoru gerekiyor.

Karanlık ağda insan kaçakçıları, uyuşturucu kaçakçıları, cinsel suçlular gibi gruplar bulunuyor.

Uzmanlar, 2022 yılında karanlık ağda çalınan kullanıcı verilerine ilişkin 6,7 milyar teklif verildiğini ortaya koydu. Verilen teklifler çoğunlukla bankacılık verilerine ilişkin oldu.

Siber güvenlik uzmanları, verilerinin çalındığından ve karanlık ağda satıldığından endişe edenlerin belirli programlar kullanarak sorgulama yapabileceklerini söyledi.