Sanayide usta çırağa araç yağını tattırarak test ettirince tepki topladı

Kaynak: Haber Merkezi
Sanayide usta çırağa araç yağını tattırarak test ettirince tepki topladı
Bir usta, çırağına araçtaki yağı "tattırarak" test ettirdiği anlar sosyal medyada tartışma konusu oldu ve usta büyük tepki topladı.

Bir sanayi atölyesinde yaşanan olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Usta, çırağına aracın yağını "tattırarak" test ettirdi. Bu olay, güvenlik ve sağlık açısından büyük riskler içeriyordu ve çeşitli kesimlerden tepki topladı.

Çırağın, aracın yağını "tattırarak" test etmesi gerektiğini belirten ustanın davranışı, meslektaşları ve sosyal medya kullanıcıları tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Bu tür eylemlerin tehlikeli ve yanlış olduğu vurgulanarak, meslektaşların ve işverenlerin daha güvenli ve sağlıklı eğitim yöntemlerine başvurması gerektiği ifade edildi.

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