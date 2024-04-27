Tayland'da hava atmak için video çekmek isterken düştü güldüren videosuyla viral oldu

Tayland'a seyahat eden bir Türk turist, sosyal medyada paylaşmak için havalı bir video çekimine koyuldu. Ancak çekim sırasında dengesini kaybederek düşen turistin komik anları, sosyal medyada hızla yayıldı. Olay, turistin kendisiyle birlikte çevredeki insanları da güldürdü.

Görüntülerde, turistin neşeli ve havalı bir şekilde çekim yapmaya çalışırken aniden dengesini kaybederek yere düştüğü görülüyor. Yaşanan komik kaza, izleyenlerin yüzünde tebessüm oluştururken, turistin düşme anı sosyal medyada gündem oldu.