İnternette sürekli araba ilanına bakan 4 yaşındaki kızın videosu güldürdü

Kaynak: Haber Merkezi
İnternette sürekli araba ilanına bakan 4 yaşındaki kızın videosu güldürdü
Bir baba, sosyal medyada yaptığı paylaşımla, evde bütün gün sarı siteden arabaları izleyen 4 yaşındaki kızını anlattı ve izleyenleri güldürdü.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, izleyenleri güldürdü. Videoda, bir baba, evde bütün gün sarı siteden arabaları izleyen 4 yaşındaki kızını anlatıyor. Babanın espri dolu anlatımı ve kızının masumiyeti, izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

Babanın, kızının arabalara olan ilgisinden ve sürekli olarak sarı sitedeki arabaları izlemesinden bahsettiği video, sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Babanın kızının bu tutkusuna karşılık veren espri dolu anlatımı, birçok kişinin sempatisini kazandı.

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